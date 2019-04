28. Slovenski oglaševalski festival odpira vrata 11. aprila

Oglasno sporočilo

Rdeča nit 28. SOF , ki bo 11. in 12. aprila potekal v hotelu Kempinski Palace Portorož, bodo meje in odgovornosti aktivne uporabe družbenih in tradicionalnih medijev. V sodelovanju z Mastercard organizatorji napovedujejo neprecenljivo druženje na letos prvič brezgotovinskem festivalu .

Dva dneva izjemnega kongresnega programa

Svoje zgodbe, znanje, ideje in izkušnje bo delilo skupno več kot 40 domačih in mednarodnih strokovnjakov. Na festivalski oder prihaja Felix Baumgartner, pilot in rekorder v ekstremnem padalstvu. Felix je podrl številne svetovne rekorde v BASE skokih in je pomemben zagovornik neprofitne organizacije Wings for Life Spinal Chord Research Foundation, v zgodovino pa se je zapisal s podvigom leta 2012, ko je v okviru projekta Red Bull Stratos skočil s stratosfere in kot prvi človek samostojno prebil zvočni zid. Videli bomo igralca, producenta, scenarista in režiserja Dragana Bjelogrlića. Srbski Robert Redford je eden največjih zvezdnikov v regiji, skupno je igral v več kot 40 filmih, 20 televizijskih serijah in dramah ter 11 gledaliških predstavah, pri nas pa ga lahko trenutno spremljamo v Sencah nad Balkanom. Dragan je dobitnik več kot 15 filmskih nagrad domačih festivalov in prek 20 mednarodnih filmskih nagrad in priznanj.

Na festivalski oder bo stopil tudi David Carson, danes na Googlu najbolj iskan grafični oblikovalec v zgodovini. David je svetovno prepoznan grafični oblikovalec ter umetniški in kreativni direktor, ki trenutno deluje med Amsterdamom in Barcelono. V svoji dolgoletni karieri je sodeloval že z vsemi največjimi svetovnimi agencijami na različnih projektih, vključno z blagovnimi znamkami Microsoft, Bose, Nike, Armani, Ray Gun, Toyota, Nine Inch Nails, Quiksilver, MTV, Levi’s, Pepsi, American Airlines in American Express.

Na SOF prihajajo tudi: vodja inovacij pri VICE Media Mark Adams, vodja Havas Blockchain Fabien Aufrechter, voditelj jutranjega programa na Radio 1 Denis Avdić, partnerka v podjetju CorpoHub Daniela Bervar Kotolenko, ustanovitelj in izvršni direktor pri Pointbleu Guillaume Collinet, vodja marketinga v ZDA in Evropi Stephen Croncota, mednarodni radijski svetovalec Nik Goodman, selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek, izvršna urednica Marketing Magazina Simona Kruhar Gaberšček, menedžer pospeševanja poslovanja in evangelist oblikovalskega razmišljanja pri CorpoHub Enej Gradišek, profesor, raziskovalec in vodja laboratorija Lucami na Fakulteti za elektrotehniko dr. Andrej Košir, direktor in menedžer zadovoljstva pri Madwise Sašo Palčič, vodja marketinga pri Mastercard Slovenija Aleš Petejan, strateška direktorica pri Pointbleu Raquel Rosa, svetovalec pri digitall.si in direktor IAB Slovenija Zoran Savin, produktni vodja pri Ipsos Alen Šabanović, transmedijski umetnik Simon Wilkinson, slučajna podjetnika in soustanovitelja Genius/Steals Rosie in Faris Yakob, ustanovitelj in umetniški direktor VBG Gregor Žakelj in številni drugi navdihujoči govorci.

Za nagrade in priznanja se bo potegovalo 365 del

Prijavljena dela je pod drobnogled vzela strokovna žirija, ki jo sestavljajo vrhunski strokovnjaki pod vodstvom Anžeta Jereba, regionalnega izvršnega kreativnega direktorja pri agenciji BBDO Ukrajina in Srednja Azija.

Na natečaju za Mlade kreativce se bo za tekmovanje Young Lions v Cannesu pomerilo 30 parov. Natečaj je zapolnil vsa razpoložljiva mesta, letos še štiri več kot lani, prvič pa je eno mesto namenjeno zmagovalnemu paru natečaja Mladih kreativnih upov, tekmovanju za študente brez agencijskih izkušenj, ki je dobil zmagovalca 28. marca. Vodenje žirije natečaja Mladih kreativnih upov in Mladih kreativcev je zaupano Aljoši Bagoli, izvršnemu kreativnemu direktorju v agenciji Pristop.

Zmagovalci bodo razkriti na Zlati noči, zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad, 12. aprila 2019. Podeljene bodo prestižne srebrne, zlate in velike SOF nagrade, nagradi za oglaševalsko osebnost, ki jo letos prejme Mojca Randl, ustanoviteljica in direktorica Skupine Formitas, in oglaševalca leta 2018. Vrhunec večera bo razglasitev znamke leta 2019, agencije leta 2019 in nove nagrade SOF SOF-a.

Foto: Žiga Intihar

Druženje in zabava z glasbo za vse okuse

Prvi festivalski dan se bo zaključil v Tivoli Clubu Portorož s kultnimi kitarskimi rifi, refreni in vokali legend slovenskega rocka, Big Foot Mame. ZaTVoritev 28. SOF, ki se bo odvijala na terasi hotela Kempinski v petek, pa bo prava avdio-vizualna poslastica, ki jo bodo z DJ setom Sladica zakuhali DJ Zeds in gostje.

SOF letos prvič brezgotovinski festival

Mastercard bo festivalsko prizorišče preobrazil v območje plačevanja s plačilnimi karticami, udeležencem festivala pa omogočil številne inovativne, adrenalinske, osvežilne in kreativne brezgotovinske ponudbe in doživetja.

