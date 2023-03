Evidenca delovnega časa: kaj morajo delodajalci vedeti o novi zakonodaji?

Že sprejet predlog zakona o evidentiranju delovnega časa prinaša spremembe, ki bodo vplivale na delodajalce in zaposlene. Pomembno je, da se delodajalci seznanijo z novimi zahtevami in prilagodijo svoje poslovanje. Elektronska evidenca delovnega časa se lahko izkaže za učinkovito rešitev pri izpolnjevanju zahtev zakonodaje in hkrati izboljšanju učinkovitosti poslovanja. V tem članku bomo predstavili, kaj prinaša nova zakonodaja, kako lahko elektronska evidenca delovnega časa izboljša vaše poslovanje in učinkovitost ter kako izbrati primerno rešitev za vaše podjetje.

Foto: Shutterstock

Kaj prinaša nova zakonodaja?

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti določa, da morajo podjetja voditi evidenco delovnega časa zaposlenih. Evidenca delovnega časa mora natančno beležiti število vseh predvidenih ur, opravljenih ur v rednem delavniku in tudi nadur, neopravljenih ur, za katere se predvideva nadomestilo plače ali od delodajalca ali drugih institucij, število neopravljenih ur, za katere se ne predvideva nadomestila plače, ter število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem.

Novi predlog zakona o evidentiranju delovnega časa pa delavcem omogoča, da od delodajalca zahtevajo uvedbo elektronskega evidentiranja delovnega časa. Če delodajalec to zavrne, bo prišla inšpekcija. Če bo ta ugotovila kršitve, mu bo lahko predpisala elektronsko beleženje ur, da bodo delavci lahko spremljali, koliko ur so delali in koliko imajo nadur.

Kaj so težave in pasti ročne evidence delovnega časa?

Ročna evidenca delovnega časa je pogosto uporabljena metoda za spremljanje, kdaj so zaposleni prišli na delo, kdaj so odšli in koliko ur so opravili. Kljub temu pa lahko ta metoda s seboj prinese kar nekaj pasti in težav.

Foto: Shutterstock

Ena izmed pasti ročne evidence delovnega časa je, da je odvisna od zaposlenih, da natančno vnašajo oziroma sporočajo svoje delovne ure. To pomeni, da se lahko pojavijo napake ali celo namerno goljufanje pri zapisovanju delovnega časa, kar lahko vodi v napačne plačilne liste in s tem povezane pritožbe zaposlenih.

Druga težava je, da ročna evidenca delovnega časa z vso administracijo, zbiranjem, zapisovanjem in obdelavo podatkov vzame veliko časa in truda. To je lahko še posebej problematično v podjetjih z večjim številom zaposlenih ali če se podjetje ukvarja z delom na projektih, kjer je delovni čas razgiban, veliko dela pa poteka tudi na terenu. Poleg tega lahko uporaba ročne evidence zaradi večje verjetnosti napak pri beleženju delovnega časa povzroči tudi pravne težave.

Prav zaradi teh težav vse več podjetij danes uporablja elektronsko evidenco delovnega časa, ki samodejno beleži prihod in odhod zaposlenih. Tako je zagotovljena natančnost vnosa, zmanjša pa se tudi možnost za goljufije. Elektronska evidenca delovnega časa omogoča tudi enostavno obdelavo in analizo podatkov, kar zmanjšuje čas, potreben za zbiranje in obdelavo podatkov. Takšen sistem beleženja omogoča tudi sistem za registracijo in evidenco delovnega časa ePrisotnost, ki ga ponuja podjetje Bilaz.

Kako lahko elektronska evidenca delovnega časa izboljša vaše poslovanje?

Elektronska evidenca delovnega časa je lahko koristna za izboljšanje poslovanja in učinkovitosti podjetja na več načinov.

Foto: Shutterstock

Prva prednost elektronske evidence delovnega časa je, da zmanjšuje možnosti za goljufanje in napake pri vnašanju podatkov. Sistem elektronske evidence delovnega časa beleži prihod in odhod zaposlenih. To zagotavlja natančne podatke o delovnem času in zmanjšuje možnosti za goljufanje ali napačno vnašanje podatkov. Sistem za registracijo in evidenco delovnega časa ePrisotnost omogoča registracijo s pomočjo kartice, unikatne kode ali pametnega telefona.

Za lažjo uporabo je celoten sistem na voljo v slovenskem jeziku. Odpravljanje napak, ko se na primer zaposleni napačno registrira, pa je zelo enostavno. Celoten postopek evidentiranja v sistemu ePrisotnost je avtomatiziran do te mere, da odpravlja vso nepotrebno administracijo.

Elektronska evidenca delovnega časa tako zmanjšuje administrativno breme za podjetja. Namesto ročnega vnosa podatkov v papirne časovne liste se podatki avtomatsko beležijo in shranjujejo v elektronski obliki. To omogoča enostavno obdelavo in analizo podatkov, zmanjšuje možnosti za napake in izboljšuje učinkovitost podjetja.

Sistem ePrisotnost združuje evidenco rednega dela tudi z evidenco izmenskega dela, službenih izhodov, malic, celo dopustov, bolniških, dela od doma, čakanja na delo in drugih sorodnih podatkov. Takšno elektronsko evidentiranje vam omogoča hitro prepoznavo napak, če se je morda zaposleni evidentiral v napačno izmeno, v sistemu pa lahko tudi kadarkoli pogledate vse evidence, jih izpišete ali pa jih poljubno filtrirate.

Program za registracijo in evidenco delovnega časa ePriostnost je tudi zelo fleksibilen, saj ga lahko uporabljajo tudi podjetja z vse bolj priljubljenim hibridnim delovnim časom ter podjetja, kjer veliko dela poteka na terenu.

Foto: Shutterstock

Še ena prednost elektronskega beleženja je, da bodo takšni podatki vedno skladni s predpisi. Elektronska evidenca delovnega časa zagotavlja, da se lahko otresete vseh skrbi, da bi se dogajale napake, ki bi pomenile kršenje zakona.

Z elektronsko evidenco bo tudi upravljanje plačilnih list enostavnejše. Podatki o delovnem času se namreč samodejno prenašajo v sistem za obdelavo plač, kar zmanjšuje možnost napake ter tudi krajša čas, potreben za pripravo plačilnih list.

Ste vedeli, da lahko s sistemom elektronske evidence delodajalci celo izboljšajo učinkovitost podjetja? Ugotovijo lahko, kateri zaposleni porabijo več časa za določene naloge, in jim na tej osnovi pomagajo izboljšati delovne procese. Tako lahko izboljšajo učinkovitost podjetja in povečajo produktivnost.

Čeprav uvedba elektronske evidence predvideva investicijo, je to vsekakor naložba, vredna denarja. Dolgoročno gledano bo podjetju prinesla prihranek tako časa kot tudi denarja. Prav tako se lahko z njeno uporabo izognemo morebitnim pravnim težavam in kaznim, ki bi jih podjetje lahko utrpelo, če ne bi sledilo predpisom o vodenju evidence delovnega časa.

Ključno je, da podjetja izberejo pravo rešitev in se prepričajo, da se sistem pravilno uporablja ter da je skladen s predpisi. Vse opisane prednosti prinaša uporaba sistema za registracijo in evidenco delovnega časa ePrisotnost, ki ga ponuja podjetje Bilaz.