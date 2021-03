V korporaciji ukinili delovno mesto, ona pa je postala uspešna podjetnica

Plus zgodbe na www.bizi.si

17 let je bila zaposlena v veliki korporaciji, ko so delovno mesto ukinili, se je odločila za svet podjetništva. Tudi njej je epidemija obrnila svet na glavo, saj so se številne aktivnosti, ki jih organizira, ustavile.

Kako je v 14 dneh napisala priročnik za mlade?

Kaj je pomembno pri poslu?

Kako vključiti družino v posel?