Dobro leto in pol je minilo, odkar je gospodarstvo doživelo velik šok, in sicer zaradi koronakrize, ki je ohromila ne le Slovenijo, temveč domala ves svet.

Slovenci dobro obvladamo tuje jezike, predvsem angleškega. Vendar danes to velikokrat ne zadošča več, če govorimo o konkurenčni prednosti.

Mnogo podjetij je moralo svoje storitve popolnoma preoblikovati in jih prilagoditi potrebam in razmeram trga. Jezikovna šola Berlitz je kljub težkim časom to dodobra obvladovala. Z uigrano ekipo so svoje storitve v celoti prenesli na splet in jih s fleksibilnejšimi urniki še bolj približali svojim uporabnikom. O tem in še o marsičem smo se pogovarjali z direktorico podjetja Berlitz Slovenija Beatrice Šlamberger.

Minilo je skorajda dobro leto in pol, odkar je koronakriza zajela ves svet. Kako je to vplivalo na jezikovno šolo, ste morali spremeniti veliko internih in eksternih protokolov?

Direktorica podjetja Berlitz Slovenija Beatrice Šlamberger Res je, trenutno stanje, iz katerega se še kar nismo "pobrali", je seveda zelo vplivalo tudi na našo jezikovno šolo. Čez noč smo bili primorani vse jezikovne tečaje prestaviti na splet. Hkrati pa smo morali graditi tudi na zaupanju strank, da jim bomo tudi na ta način lahko ponudili enako ali še bolj kakovostne tečaje in podporo ob usvajanju novih jezikovnih znanj. Samo v nekaj dneh smo s pomočjo pedagoškega vodje usposobili vso ekipo za poučevanje na daljavo, prek spleta ter na ta način našim učencem predstavili novo učno okolje. In ker so nam stranke po vseh teh letih že zelo zaupale, smo lahko kar 80 odstotkov programov nadaljevali v virtualni obliki. Večjih izpadov pouka ni bilo. Tako ima danes še vedno velika večina učencev in podjetij pouk v virtualni obliki z učitelji in so navdušeni nad fleksibilnostjo, ki jo omogoča tovrstni način učenja. Dejansko se je v času korone trend učenja spremenil čez noč, kjer k sreči lahko učenje tujega jezika odlično poteka na ta način ter je ob tem tudi po kakovosti enakovredno pouku v učilnici, zagotavlja pa še večjo fleksibilnost.

Vemo, da je na področju jezikovnih šol veliko konkurence. Kako vi gledate nanjo?

V jezikovni šoli Berlitz se je mogoče učiti katerega od več kot 40 jezikov. Konkurenčne jezikovne šole že od nekdaj pozdravljamo, saj se zavedamo, da nas prav to lahko dela iz dneva v dan še boljše in bolj inovativne. Le tako lahko nenehno stremimo k izboljšavam. Seveda pa se zavedamo, da je Berlitz vodilna jezikovna šola v mednarodnem smislu. Smo največja jezikovna šola na svetu in lahko se pohvalimo z lastno metodo poučevanja, lastnim razvojem učnega gradiva in nenehnim razvojem novih oblik učenja. Najnovejša oblika je Berlitz Flex, ki zadovoljuje učence današnjega časa, saj je izredno fleksibilna in inovativna možnost samostojnega učenja v kombinaciji z učnimi urami pouka z učiteljem v živo prek platforme.

Izobraženost na področju jezikov je dandanes zagotovo velika vrlina in dobrina. Tega se vse bolj zavedajo tudi podjetja. Kakšno je vaše sodelovanje s podjetji na področju b2b?

Tukaj smo v zadnjih letih naredili velik korak naprej, saj nam danes zaupajo domala vsa vodilna slovenska in tudi mednarodna podjetja, s katerimi sodelujemo na globalni ravni. Dandanes je zelo malo podjetij, ki ali ne delujejo mednarodno ali ne potrebujejo znanja tujega jezika. Pa naj gre za srednje ali manjše podjetje, za vsakega lahko poiščemo neko priložnost in mu pomagamo graditi pridobivanje znanja tujega jezika. Naša prednost je predvsem v tem, da poleg jezikovnih tečajev ponujamo tudi kulturne treninge, treninge mehkih veščin in storitve prevajanja ter testiranja znanja zaposlenih. Zaupanje med podjetji in nami je tako večletno in profesionalno.

Učenje jezika je treba razumeti celostno, saj se jezik uporablja v živem okolju.

Bi lahko izpostavili katera večja podjetja, ki vam ostajajo zvesta že vrsto let?

Naj jih omenimo kar nekaj. Recimo Mercator, Lidl Slovenija, nekdanje podjetje Heta Asset Resolution, danes Monetico, Paloma, Europlus, Nomago, IMG ... in še mnogo več. Zaupanje je tisto, ki gradi naše odnose že vrsto let.

Kako poteka učenje tujih jezikov v jezikovni šoli Berlitz? Kakšne so prednosti metode Berlitz?

Pri Berlitzu naše tečajnike izobražujemo celostno, torej ne le da jih opremimo z znanjem tujega jezika, predstavimo jim tudi kulturo in na ta način približamo izkušnjo razumevanja jezika na eni kot tudi način življenja v neki drugi državi. Z metodo Berlitz vas potopimo v tuji jezik, kar pomeni, da z našimi učitelji, naravnimi govorci, govorite samo v ciljnem jeziku. Ključna metoda je poleg potopitve še ciljna usmerjenost, kjer vsaka učna ura temelji na nalogah z določenimi učnimi cilji.

Pomemben element pa so seveda še vaje in izvajanje. Za lažje usvajanje novega jezika ima vsaka učna ura enako zasnovo. Učitelj najprej predstavi novo vsebino, nato tečajnik sodeluje pri vodenih in splošnih vajah, na koncu pa učitelj spodbudi učenca, da naučeno izvede v praksi.

Berlitzeva metoda je preizkušena tehnika s potopitvijo v tuji jezik, ki jo je mogoče prilagoditi vsakemu posamezniku.

Kakšne oblike tečajev so na voljo? Po katerih tujih jezikih je največ povpraševanja?

Vsakemu, ki pride na Berlitz, se posebej prilagodimo oz. mu ponudimo način učenja, ki mu najbolj ustreza glede na zastavljene cilje in njegovo situacijo. Na voljo so tako individualni kot skupinski tečaji, seveda pa imamo ogromno spletnih programov in kombinirano učenje, kjer tečajnik pridobiva znanje prek spleta, utrdi pa ga lahko v živo z učiteljem. Trenutno zelo priljubljen je Berlitz FLEX. Gre za kombinirano spletno učenje, ki se dopolnjuje z mentoriranjem individualno z učiteljem naravnim govorcem.

Ponujamo pa tudi jezikovne programe za otroke. Že od leta 2003, in tako bo tudi letos, pripravljamo Berlitzeve poletne jezikovne počitnice v angleškem jeziku, ki jih izvajamo v poletnih mesecih v Piranu ali na Krvavcu.

Naš edinstven poudarek na konverzaciji otroke pritegne in jih že od samega začetka opogumlja za govorjenje, pri čemer poudarjamo pristno izgovarjavo in stalno sodelovanje. To spodbuja pristno jezikovno interakcijo med učenci in učiteljem ter tudi med učenci samimi. Vsaka učna ura je interaktivna in poteka po metodi popolne potopitve, kar pomeni, da učitelj in učenci govorijo samo v ciljnem jeziku.

In če se dotakneva tudi malo vas kot direktorice. Biti ženska na vodstvenem položaju je včasih predstavljalo tabu. Danes je to nekaj povsem običajnega. Se strinjate?

Seveda, ženske smo z leti več kot dobro dokazale, da smo sposobne prevzemati in zavzemati vodilne položaje. Še več. Nemalokrat se celo zgodi, da smo zaradi naših t. i. mehkih veščin bolj sposobne obvladovati določene krizne situacije, sprejemati izzive in jih celo nadgrajevati. Tudi sama sem v vseh teh letih vodenja podjetja Berlitz Slovenija veliko prispevala k njegovemu razvoju in rasti na slovenskem trgu. Prav tako sem se naučila veliko in sprejela mnogo nalog, ki mi bodo za vedno ostale v spominu.

Znanje več tujih jezikov nam pomaga pri profesionalni in osebnostni rasti.

Katere jezike pa vi govorite?

Jeziki so že od nekdaj moja strast. Rojena sem v Nemčiji, kjer sem živela vse do gimnazije. Tam je multikulturnost zelo globoko zakoreninjena in vedela sem, da me bo pot nekoč ponesla zunaj domačih meja. Tekoče govorim nemško, prav tako pa tudi angleško, saj zelo veliko predavam v tem jeziku. Francoščino sem nekoč obvladala, zdaj pa se lahko sporazumevam na srednji ravni, saj z leti jezik žal dokaj hitro pozabimo, sploh če ga ne uporabljamo redno in v vsakdanjem življenju. Seveda pa pasivno govorim tudi jezike, ki so nam nekako že po naravi dokaj blizu. Recimo hrvaščino in srbščino.

Morda še za konec, kaj bi svetovali ljudem glede jezikov? Kaj bi bila kot neke vrste popotnica, če oklevajo? Kako bi jih prepričali, da je dobro znati več kot le en jezik?

Še vedno velja star slovenski pregovor Več jezikov znaš, več veljaš. Slovenci načeloma dobro obvladamo tuje jezike, predvsem angleškega. Vendar danes to velikokrat ne zadošča več, če govorimo o konkurenčni prednosti. Dodatno je učenje jezika treba razumeti celostno, saj se jezik uporablja v živem okolju. Približevanje in razumevanje kulture jezika sta torej osrednja dela pridobivanja znanja. Znanje več tujih jezikov nam vsekakor pomaga tako pri profesionalni kot tudi osebnostni rasti. Zato je moj nasvet, da čim bolj razvijajmo svoje jezikovne sposobnosti in tudi na ta način pomagajmo porušiti določene jezikovne ovire med narodi.