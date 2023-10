Izberite varno prihodnost

Oglasno sporočilo

V današnjih turbulentnih časih, ko na naša življenja doma in na delovnem mestu vplivajo ekonomske spremembe, tehnološki razvoj in globalizacija, je pri iskanju in izbiri zaposlitve izjemnega pomena, v kakšni panogi deluje podjetje, v katerem se želimo zaposliti.

Foto: Brinox d.o.o.

Varna zaposlitev se na lestvici prioritet našega življenja dviguje vedno višje. Farmacevtska panoga spada po tehnološki, inovativni in tržni naravnanosti med vodilne gospodarske panoge s konstantno rastjo. Brinox, ki je dobavitelj opreme in procesnih sistemov največjim globalnim farmacevtskim podjetjem, je del te rasti in zato v teh dneh z namenom krepitve svoje delovne ekipe na široko odpira svoja vrata. Vsem zainteresiranim se ponuja izjemna priložnost, da postanete del mednarodne ekipe Brinox.

Brinox je visokotehnološko podjetje in vodilni ponudnik procesne opreme ter avtomatiziranih sistemov za biofarmacevtsko in farmacevtsko industrijo v Evropi in po svetu. Na naši opremi podjetja proizvajajo najmodernejše vrste zdravil, kot so biološka zdravila za zdravljenje virusnih obolenj ter zdravila za boj proti raku in kroničnim boleznim. S kupcem sklepamo trdna partnerstva in družno prehodimo pot od idejne zasnove sistema do njegovega zagona. Partnerji in kupci od nas zahtevajo in pričakujejo kakovost, inovativnost, fleksibilnost in zanesljivost, zato smo te vrednote postavili za temelje svojega dela in poslovanja. Cenimo inovativnost in spodbujamo kreativnost, pri čemer skrbimo, da redno, odprto ter dvosmerno komuniciramo z zaposlenimi in kupci, saj se zavedamo, da smo tako prvi kot drugi tisti, ki uresničujemo zastavljeno strategijo.

Foto: Brinox d.o.o.

Celovite rešitve v projektiranju in izdelavi procesnih sistemov ponujamo prek matičnega podjetja v Švici ter prek hčerinskih podjetij v Sloveniji, Nemčiji in ZDA. V skupini podjetij je trenutno zaposlenih več kot 380 sodelavcev, zaradi načrtovane rasti pa bomo ekipo Brinox povečali predvsem v proizvodnji in inženiringu. Z veseljem bomo popolnili svojo bazo kandidatov tudi s prijavami na delovna mesta v podpornih službah.

Procesni sistemi Brinox

1 / 6 Obsežno znanje in izkušnje naših strokovnjakov so ključ za zagotavljanje kvalitetnih in učinkovitih procesnih rešitev, ki omogočajo učinkovit nadzor (bio)procesa. 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Delo v podjetju Brinox ponuja veliko kariernih priložnosti tako za začetnike, ki na novo vstopajo v poslovni svet, kot za strokovnjake, ki so si v preteklem obdobju že nabrali izkušnje in znanje. Zavedamo se, da je vsak začetek zahteven, zato vsakega, ki vstopi in se vključi v poslovni proces na kateremkoli področju, vodimo skozi proces "on-boardinga". Ob vstopu v podjetje vam dodelimo mentorja, ki vas sprejme, spremlja in usmerja v času prvih delovnih mesecev. Poleg strokovnih veščin smo pozorni tudi na veščine, ki se vežejo na pozitivno naravnanost do sodelavcev, dela in podjetja.

Delovna mesta v Brinoxu

1 / 5 Delo v Brinoxu je izredno dinamično in ponuja zaposlenim vrsto priložnosti za osebno ter strokovno rast. 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Svojo odličnost delodajalca izkazujemo s sodobnim in sproščenim delovnim okoljem, odličnimi pogoji dela ter dobrimi medsebojnimi odnosi, pri čemer izpostavljamo:

dolgoročno zaposlitev v stabilnem in rastočem podjetju,

delo v mednarodnem, visokotehnološkem okolju v perspektivni panogi,

možnost dodatnega izobraževanja (tudi tuji jeziki),

delo v mladem kolektivu in urejenem delovnem okolju,

strokovno mentorstvo,

družabne dogodke, zabave in piknike (tudi za vaše otroke),

kosilo v podjetju,

parkirno mesto,

vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje,

možnost vključitve v kolektivno nezgodno zavarovanje.

Če so vaše kompetence skladne z našimi in ste izrazito usmerjeni k doseganju rezultatov, se povežite z nami.

Želite izvedeti več?

Več informacij o podjetju in zaposlitvah najdete na naši spletni strani www.brinox.si.

Korporativni film Brinox

Kontakt:

Brinox d.o.o., Sora 21, 1215 Medvode

T: 01 3619 730

M: hr@brinox.eu

www.brinox.eu

Prevzemite odgovornost za svojo prihodnost in še danes pošljite svoj življenjepis v Brinox na elektronski naslov hr@brinox.eu.



Postanite kreator svoje karierne poti in izkoristite svoje potenciale za karierno pot v Brinoxu. Foto: Brinox d.o.o.

Preberi več:

Naročnik oglasnega sporočila je BRINOX D.O.O.