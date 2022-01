Intenzivno jezikovno izobraževanje – dosezite svoje poslovne cilje

Jezikovna šola Berlitz se v svetu že več kot 140 let ponaša z učinkovito metodo učenja tujih jezikov po principu učenja maternega jezika. Metoda Berlitz, ki jo je izumil ustanovitelj Maximilian Berlitz, je prva znana metoda poučevanja s potopitvijo v tuji jezik in je povzročila prenovitev tradicionalnih načinov učenja jezikov.

Kako se je razvila Berlitzeva metoda?

Kot mnoga velika odkritja je tudi Berlitzeva metoda nastala po naključju. Pomočnik Maximiliana Berlitza, mladi Francoz Joly, ni znal besede angleško, za krajši čas pa mu je Berlitz zaradi bolezni moral prepustiti svoje pedagoške naloge. Ker so bili tečajniki, ki so se želeli naučiti francosko, primorani govoriti z njim le v francoščini, je sporazumevanje v kratkem času steklo – v francoščini.

Z intenzivnim učenjem jezika hitro dosežete rezultate

Danes je, predvsem v poslovnem svetu, čas tisti, ki pogojuje doseganje zastavljenih ciljev. Zaradi intenzivnosti in učinkovite izrabe časa je Berlitz razvil program Total Immersion®. Namenjen je tistim, ki se morajo v kar najkrajšem času naučiti tujega jezika oziroma želijo kar najhitreje osvežiti in poglobiti znanje tujega jezika na splošnem ali strokovnem področju.

Foto: Getty Images

Kaj so ključne prednosti programa Total Immersion®?

Najintenzivnejši program z od osem do 12 učnih ur dnevno,

individualni pouk s poudarkom na govoru,

brez prevajanja, sporazumevanje samo v ciljnem jeziku,

poudarek na praktični uporabi jezika, simulacija realnih okoliščin, igra vlog,

simulacija poslovnega kosila z učiteljem v restavraciji,

pouk tudi z dvema učiteljema hkrati,

izjemen napredek v kratkem času,

jeziki, ki so na voljo: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, slovenščina, hrvaščina, drugi jeziki na zahtevo.

Individualni pristop za edinstveno učno izkušnjo

Berlitzevi učitelji so skrbno izbrani in usposobljeni za poučevanje po metodi Berlitz, ob vsaki učni uri v programu Total Immersion® se osredotočijo na tečajnika, osebna pozornost pa močno pripomore k jezikovnemu razvoju tečajnika. S svetovalnim pogovorom pred začetkom izobraževanja se v program sistematično vključi priprava na okoliščine, ki jih posameznik srečuje na delovnem mestu in v družabnih stikih.