Znate prepoznati varno spletno prodajalno?

Zadnje leto in pol naša življenja krojijo časi, ko imamo bolj ali manj omejen dostop do trgovin. Zato ne preseneča, da je spletno nakupovanje v porastu bolj kot kadarkoli doslej. Poleg tega nas sodoben način življenja z natrpanimi urniki vse bolj sili v tovrstne nakupe, ko nam pogosto zmanjka časa in energije za obisk trgovin. Spletne trgovine pa so polno založene in izbira je osupljiva.

Tovrstno nakupovanje je varno in hitro. Nakupovanje za potrošnike še nikoli ni bilo lažje in bolj priročno. Spletne prodajalne pa ponujajo tudi enostavno vračilo kupljenega blaga, če nam ne ustreza. A kljub praktičnosti in enostavnosti spletnega nakupovanja mnogi še vedno naletijo na težave in nevšečnosti. Se tudi vam to dogaja? Potem preverite, kako nakupovati prek spleta, da bo neprijetnosti čim manj.

Nakupujte na zaupanja vrednem spletnem mestu

Če spletno mesto poznate, obstaja manjša verjetnost, da vaš nakup ne bo neuspešen. Če na dotičnem spletnem mestu kupujete prvič, preverite podatke prodajalca, vsaj njihov sedež in kontaktne podatke, ki morajo biti delujoči.

Varne spletne strani običajno prepoznate po ključavnici, ki se prikaže ob spletnem naslovu. Ta se začne s https:// namesto s http://. A tudi če je povezava varna, svojih bančnih podatkov nikakor ne delite, če ne veste, kdo stoji za spletno prodajalno. Nikakor pa jih ne pošiljajte po elektronski pošti.

Previdno s podatki, ki jih delite

Nobena spletna prodajalna za poslovanje ne potrebuje vašega datuma rojstva ali drugih občutljivih podatkov, kot so denimo PIN-številka in drugi osebni podatki. In tudi zaupanja vredni prodajalci od vas tega ne zahtevajo. Zato nakupovanje na takšnem spletnem mestu opustite ali vsaj ne delite podatkov, ki za nakup niso nujno potrebni.

Preverite "skrite" stroške

Preden se odločite za nakup izdelka, preverite stroške poštnine in morebitne carine. Hitro se lahko namreč zgodi, da so stroški pošiljanja na koncu višji od samega nakupa. V takem primeru je bolje poiskati podoben izdelek na drugih spletnih straneh. Preverite pa tudi stroške, ki bi jih imeli z morebitnim vračilom izdelka.

Uporabljajte le varne načine plačila. Spletne strani, kjer je nakup varen, ponujajo tudi varne načine plačila. Trgovec običajno vrača denar prek uporabljenega plačilnega sredstva. Omogočite prejem varnostnega SMS-obvestila, saj boste tako pravočasno obveščeni o transakcijah, ki so bile opravljene z vašimi plačilnimi karticami.

Shranjujte obvestila o opravljenih nakupih

Ko opravite spletni nakup, shranite potrjeno e-sporočilo, ki je zagotovilo o naročilu v primeru, ko gre nekaj narobe.

Prednosti spletnega nakupovanja

Tudi Tjaša Kokalj Jerala se je usposobila v spletnem nakupovanju, saj ji zmanjkuje časa in energije za obisk trgovin. Udobje je največja prednost. Kje drugje lahko udobno nakupujete ob polnoči, medtem ko ste v pižami? Ni čakalnih vrst in nakupovanje lahko opravite v nekaj minutah.

Poceni ponudbe in ugodnejše cene na spletu, ker izdelki pridejo k vam neposredno od proizvajalca ali prodajalca, ne da bi vključevali posrednike. Poleg tega je lažje primerjati cene in poiskati ugodnejšo ponudbo. Mnoga spletna mesta ponujajo tudi kupone za popust.

Izbira na spletu je neverjetna. Lahko najdete skoraj vsako blagovno znamko ali izdelek, ki ga iščete. Lahko kupujete pri trgovcih na drobno v drugih državah. Nekatere spletne trgovine celo sprejemajo naročila za izdelke, ki niso na zalogi, in jih pošljejo, ko pridejo.

Lažje lahko pošiljate darila. Pošiljanje daril sorodnikom in prijateljem je enostavno, ne glede na to, kje so. Vso embalažo in pošiljanje opravijo namesto vas. Zdaj se ne morete izgovarjati, če ne pošljete daril ob posebnih priložnostih.

Primerjava in raziskovanje izdelkov in njihovih cen sta na spletu veliko lažja. Če na primer kupujete aparate, lahko najdete ocene potrošnikov in primerjavo izdelkov. Za večino izdelkov lahko najdemo izkušnje iz prve roke.

Diskretni nakupi so lažji. Nekatere stvari je bolje narediti v zasebnosti vašega doma.

Kako nakupovati, da ne bo "zgrešenih" nakupov prek spleta?

Spletno nakupovanje je skoraj vsem v užitek, a nas hitro lahko zanese, da kupimo stvari, ki jih v resnici ne potrebujemo ali pa nam niso zares všeč. Preden boste naslednjič šli v spletno nakupovanje, upoštevajte nekaj praktičnih nasvetov, s katerimi se boste izognili nepotrebnemu zapravljanju ali nakupu izdelkov.

Če veliko nakupujete najnovejša modna oblačila, dobro veste, kako impulzivno je lahko spletno nakupovanje. Da boste res našli, kar vam bo ustrezalo po velikosti in se tudi lepo prilagajalo vašemu telesu, morate preveriti podatke o modelu na sliki in katero številko nosi. To vam bo razkrilo, ali vam oblačilo ustreza. Vsekakor pa si oglejte tudi vodnike za iskanje optimalne velikosti in uporabite "fit asistenta", če je mogoče, saj vam ta pomaga najti pravo velikost.

Vedno si oglejte ocene in komentarje pod opisom izdelka − to zlasti velja za elektronske naprave −, ker je hiter način za spoznavanje izdelka in njegove dejanske funkcionalnosti ter kakovosti, ki se lahko nemalokrat razlikuje od tega, kar obljubljajo prodajalci oz. proizvajalci.

In ne nazadnje, po opravljenem nakupu in preizkusu izdelka, ga ocenite. Naj vam ne bo nerodno, če ste kupili "mačka v žaklju". Namesto tega podajte mnenje prodajalcu in opozorite druge potrošnike na to. In seveda, tudi zadovoljstvo z izdelkom izrazite glasno.