Vztraja le še eden izmed šestih. Kdaj se bo pridružil še on? #video

V posebnem sklopu člankov Digitalni mitolom vam bomo v prihodnjih tednih predstavili vse prednosti digitalnega načina plačevanja, ki počasi postaja naša vsakdanjost. V zabavnih življenjskih situacijah bomo spremljali Jureta Godlerja in Žigo Kukoviča, ki bosta za nas razbijala in lomila mite o digitalnem plačevanju.

Ali se ob besedi digitalno plačevanje samo začudite, zamahnete z roko in rečete: "Ah, to ni zame, jaz sem še stara šola," ter plačujete izključno po "starem"? Ali pa vam ob tej besedni zvezi zaigra srce in se vam pred očmi prikažejo najrazličnejše situacije, v katerih vam je digitalno plačilo rešilo dan, in si sploh ne predstavljate več klasičnega plačevanja z gotovino in karticami?

Včasih se zdi priročna plačilna rešitev, ki nam olajša življenje, preveč dobra, da bi bila resnična, vendar je z razvojem tehnologije preprosto plačevanje res mogoče. Na primer, elektronska plačila, kot jih omogočajo brezstične kartice in digitalne denarnice, se zdijo sumljiva, ker so v resnici preveč preprosta, zato se o varnosti in zaščiti plačil ustvarjajo napačne predstave ali miti. V nasprotju z vsakodnevnimi napačnimi zaznavami obstajajo univerzalne resnice o digitalni tehnologiji in varnosti elektronskih plačil.

Jure, Žiga in Mastercard so izsledili nekaj pogostih mitov o rešitvah brezgotovinskega plačevanja in jih "razbili" z dejstvi.

Mit 1: Plačevanje z gotovino je boljše in enostavnejše od digitalnega.

Resnica: Digitalna plačila so bolj priročna, preprosta in izjemno hitro ter do uporabnika prijazna.

PRIJAZNO: Prav prijazna uporabniška izkušnja je prednost, s katero se tovrstno plačevanje tako hitro širi in postavlja nove temelje na področju potrošništva.

HITRO: Izjemna hitrost nam omogoča občuten prihranek časa, ki ga lahko porabimo za prijetnejše stvari v življenju. Čakanje v vrstah pred blagajnami bi bilo občutno krajše, če bi vsi potrošniki plačevali digitalno.

BREZ STIKA: Digitalna plačila so higiensko neoporečna, ker jih opravimo brez fizičnega stika. Vzdrževanje visoke ravni higiene je pomembno iz več vidikov, tudi pri plačevanju, vendar ga pri rokovanju z denarjem ni mogoče doseči. Digitalno plačevanje je zelo primerno za obdobje, ko je vsak stik potencialno tvegan.

Digitalno plačevanje je hitro, varno in preprosto ter do uporabnika prijazno.

LAHKOTNO: Glavna prednost digitalnega plačevanja je to, da ni treba imeti pri sebi denarnice in ni treba obiskovati bankomatov. Dovolj je mobilni telefon, pametna ura ali kakšna druga naprava, ki se lahko poveže s spletom.

Skoraj polovica Slovencev je že vsaj enkrat plačevala z mobilnim telefonom, ki je še priročnejši, saj ga imamo običajno ves čas pri sebi v žepu ali torbici. Za plačilo ga moramo približati k plačilnemu terminalu, ki podpira brezstično plačevanje, nekateri pa omogočajo tudi plačilo s kodo QR ali številčno. Plačilo tako opravimo veliko hitreje, kot če bi brskal za bankovci in kovanci v denarnici ali žepu.

VARNO: Tehnologija, ki omogoča digitalno plačevanje, je varna in šifrirana, zato preprečuje različne poskuse vdora. Vseeno nakupujte le na straneh, ki so varne. To preverite tako, da pogledate, ali ima stran šifriran protokol https, kjer s pomeni security in vam pove, da gre za varno stran.

Pri podjetju Mastercard se zavedajo, da je varna in dosledna plačilna izkušnja ključna za optimalno nakupovanje. Še posebej pri spletnem nakupovanju nas skrb o varnostnem tveganju ovira pri tem, da bi prek spleta opravili še več nakupov. Zakonodajna novost pri potrjevanju spletnih plačil dodatno zagotavlja visoko raven varnosti, saj je pri plačevanju treba kar dvakrat potrditi vse online nakupe, kar posledično krepi varnost potrošnikov.

Storitev Mastercard Identity Check še dodatno preveri vašo identiteto, varnost in zaščito pa predstavlja tudi Zero liability − nična odgovornost, s katero kot imetnik kartice niste odgovorni za nakupe, ki jih niste opravili sami.

NA POTOVANJIH: Potovanja v tujino so s pomočjo digitalnih načinov plačevanja še preprostejša in udobnejša, saj ni treba menjavati valut in iskati najboljšega menjalnega tečaja.

Vam je bližje digitalno plačevanje ali raje še naprej plačujete po "klasični" metodi?

Ne glede na to, v katero skupino spadate, spremembe so že tu in tudi digitalno plačevanje bo kmalu postalo naša stalnica. Nakupovalne navade se spreminjajo in korona je samo še pospešila trend priljubljenosti spletnega nakupovanja ter uporabe digitalnega plačevanja.

Še vedno pa na žalost med ljudmi kroži veliko nepreverjenih dejstev ali dezinformacij o digitalnih plačilih in tehnologiji, ki jih podpira. Poleg tega veliko ljudi tej tehnologiji ne zaupa, še posebej pa jih skrbi stopnja varnosti, ki jo zagotavljajo digitalna plačila.

Digitalizacija na zmagovalnem pohodu

Gotovo ste že slišali, da se je v času epidemije bistveno zmanjšalo število ljudi, ki v trgovinah plačuje z gotovino. Raziskava, ki jo je opravil Mastercard, ugotavlja, da skoraj vsak sedmi od desetih potrošnikov meni, da je prehod na digitalno plačevanje verjetno trajen, in skorajda polovica namerava gotovino uporabljati manj tudi po koncu pandemije. V Evropi je kar 64 odstotkov vprašanih kot svoj najbolj priljubljeni način plačevanja izbralo brezstična plačila.

Več kot polovica Slovencev bi kot svojo najbolj priljubljeno metodo plačevanja v prihodnjih petih letih izbrala plačilno kartico, petina bi izbrala mobilni telefon, le eden izmed šestih pa bi po raziskavi Masterindex 2021 izbral plačevanje z gotovino.

V zadnjem času se je izjemno povečalo tudi spletno trgovanje oziroma nakupovanje, kar je spodbudilo tudi trgovce, da so veliko truda vložili v razvoj svojih digitalnih zmogljivosti, saj so morali hitro preiti na digitalna plačila. Priljubljenim načinom kartičnega plačevanja pa se postopoma pridružujejo tudi digitalni načini plačevanja, med drugim tudi mobilno plačevanje.

Najverjetneje ne bomo nikoli več plačevali tako, kot smo bili vajeni do pred kratkim, zato je prav, da razbijemo vse mite, ki krožijo med ljudmi in nas ovirajo pri tem, da bi tudi sami zajahali val vedno bolj priljubljenega digitalnega plačevanja. Prednosti so namreč številne. Nove tehnologije omogočajo hitrejšo, enostavnejšo in varnejšo prihodnost.

Med slovenskimi uporabniki se počasi, a vendarle vztrajno povečuje delež tistih, ki kupujejo prek spleta, in tistih, ki kartično plačevanje dopolnjujejo ali celo nadomeščajo z mobilnim plačevanjem, je pokazala raziskava Masterindex.