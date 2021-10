Plačilne metode prihodnosti: videti so dobro in delujejo brezhibno

Sodobni potrošniki vedno poiščemo najboljši način, kako priti do želenega izdelka, zato smo hitro sprejeli najnovejše metode digitalnega plačevanja. Med epidemijo so bila obdobja, ko se je naša iznajdljivost na tem področju izkazala za zelo dobrodošlo, saj smo se morali znajti še bolj kot sicer, če smo hoteli kupiti kaj novega.

Klasične denarnice so že skoraj stvar preteklosti, saj jih vedno bolj izpodrivajo plastični denar, pametni telefoni in druge nosljive naprave, kot so pametne ure in zapestnice. Z njimi je plačevanje še hitrejše od plačevanja s plačilno kartico ali mobilno denarnico na pametnem telefonu. Če kaj, potem imamo prav uro ali zapestnico resnično vedno pri sebi, na roki, medtem ko moramo po telefon seči v žep ali torbico.

Pametni telefoni že nekaj časa omogočajo vse funkcionalnosti plačilnih kartic, pred dvema letoma pa je podjetje Mastercard omogočilo, da smo lahko plačilno kartico naložili na pametno uro. Z njo smo takrat lahko začeli plačevati povsod, kjer sprejemajo brezstične kartice.

Preprosto in hitro, a nič manj varno

Plačevanje s pametno uro je preprosto: na pametnem telefonu, ki je povezan z uro, zaženete aplikacijo, vpišete podatke o kartici in določite PIN-kodo za plačilo. Sistem bo preveril identiteto uporabnika in tako je postopek dodajanja plačilne kartice v mobilno aplikacijo za plačila končan. Ob plačilu uro samo približamo terminalu in nakup je opravljen. Skrbi o varnosti takšnega načina plačevanja so odveč. Številka kartice ni shranjena v pametni uri in trgovec ne prejme podatka o številki plačilne kartice. Za to poskrbi tehnologija, imenovana tokenizacija.

Skrivnost je v tehnologiji z imenom tokenizacija. To je način zaščite plačil, ki uporablja naključno ustvarjene ključe oziroma žetone. Družba Mastercard se je lani povezala s singapurskim podjetjem MatchMove in ameriško družbo Tappy, ki razvija dodatne možnosti nosljivih plačilnih naprav. Skupaj uvajajo tokenizacijo v plačilnem čipu za različne izdelke, npr. modne dodatke, kot so paščki za ure ali celo prstani.

Digitalne valute namesto denarja

Sektor finančnih storitev se močno spreminja, eno področje, kjer je rast res pospešena, so plačilni sistemi. Prihodnost plačilnih sistemov je digitalna.

V zadnjem letu se je po vsem svetu veliko govorilo o pojmu digitalnih valut centralnih bank (CBDC) in njihovi vlogi v ekosistemu finančnih storitev. Po vsem svetu deluje že več kot 60 projektov CBDC, vključno s kitajskim digitalnim juanom in švedsko e-krono, ki naj bi dolgoročno zamenjala gotovino.

Digitalne valute so pravzaprav denar v digitalni obliki ter bi delovale kot popolna zamenjava za bankovce in kovance, kar bi zagotovilo boljšo varnost, zmanjšalo goljufije in znižalo stroške. Digitalne valute ponujajo možnosti za inovacije in omogočajo razvoj programirljivega denarja.

Meje kmalu ne bodo več ovira za hitra čezmejna plačila

Foto: Thinkstock

Do zdaj so bile čezmejne transakcije počasne, drage in zelo dolgotrajne, vendar pa industrija zdaj razmišlja o prihodnosti čezmejnih plačil in išče nove alternativne metode za racionalizacijo plačilnih sistemov. Največja in najuspešnejša tehnologija za omogočanje takšnih mednarodnih plačil je blockchain.

Blockchain je tehnologija za bitcoin in številne druge kriptovalute, ki se uporabljajo po vsem svetu. To je decentralizirana računovodska glavna knjiga v skupni rabi, kjer mora celotno omrežje odobriti transakcijo, preden se zabeleži. Ko je dokument dokumentiran, ga ni več mogoče urejati. Nespremenljiva in pregledna narava blockchain postavlja v ospredje trendov plačilne industrije, ta pa je odličen kandidat za mednarodno brezgotovinsko valuto. V bližnji prihodnosti naj bi številne države načrtovale ustvarjanje digitalnih valut, ki bi jih podpirali državni sistemi.

