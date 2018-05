ĐUROLOGIJA: prava doza smeha v Hali Tivoli

ĐUROLOGIJA, trenutno najbolj vroča predstava in avtorska uspešnica Branka Đurića – Đura, prihaja konec maja, v ljubljansko Halo Tivoli.

Po gostovanju v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Skandinaviji, Nemčiji, Švici, Nizozemski, državah nekdanje Jugoslavije in številnih drugih, si je to komično predstavo v več kot 200 ponovitvah ogledalo že preko 200.000 obiskovalcev.

Sedaj bo na svoj račun prišlo tudi slovensko občinstvo in sicer v četrtek, 31. 5. ob 20. uri v ljubljanski Hali Tivoli, kjer bo Branko Đurić - Đuro s številnimi gosti poskrbel za pravo dozo smeha in veselja. In to v ĐUROVI MATERINŠČINI !!

V uro in pol trajajočem, kot ga sam označuje, anti stand up šovu, vas bo Đuro nasmejal, kot že dolgo ne. Od njegovih razmišljanj, kaj ga v življenju moti in kaj zabava, do jutranjega prhanja in odnosa med spoloma, se bo dotaknil tudi vsakdanjega življenja, kjer se bo prepoznal marsikateri obiskovalec.

Đuro je s svojo karizmo, prepoznavnim bosanskim šarmom, glasbenim talentom in seveda izjemnimi igralskimi izkušnjami, ki smo jih lahko spremljali v kultnih projektih, od legendarne Top Liste Nadrealistov in Avdicije, pa vse do z oskarjem nagrajenim filmom Nikogaršnja zemlja dokazal, da je igralec svetovnega formata.

Sodeloval je z mnogimi znanimi imeni, med drugim tudi s hollywoodskimi zvezdniki kot so Angelina Jolie, Brad Pitt, Colin Farrell in številnimi drugimi.