Tako sta z ritkami migali Jasna in Indira #video

V oddaji Od težaka do junaka so tokrat gostili izpadlo tekmovalko šova The Biggest Loser Slovenija Rebeko, ki je poskrbela, da sta Jasna in Indira migali z ritkami.

Gostja komentatorjev oddaje Od težaka do junaka je bila tokrat izpadla tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Rebeka Kanc Markanovič, ki je z njimi pokomentirala dogajanje v šovu in priznala, da je bila močno začudena nad razlogi sotekmovalcev, s katerimi so jo izločili iz tekmovanja.

Poleg resnih tem pa so se komentatorji preizkusili tudi v gibanju z boki. Rebekina strast je namreč ples in zato se ni pretirano obotavljala, ko jo je Indira prosila, če jim pokaže nekaj plesnih korakov.

Več v priloženem posnetku.

Šov The Biggest Loser Slovenija bo v naslednjem tednu na sporedu v ponedeljek, torek, četrtek in petek ob 21. uri., zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

