Mojca hoče samo še domov #video

Mojca ima, kot kaže, vsega dovolj in je trdno odločena, da bo danes zapustila šov The Biggest Loser Slovenija. Se ji bodo njeni načrti izšli?

Foto: Planet TV

Mojca je v tem tednu povsem na tleh. Že vse od začetka tedna si močno želi domov, saj že neznansko pogreša svojo družino in partnerja. Indiri je zjutraj priznala, da se že zelo veseli, ker ve, da gre domov.

"Kako si, Mojčika?" jo je še vsa zaspana iz postelje spraševala Indira. "Super sem, ker vem, da grem domov," ji je v smehu odvrnila Mojca, ki sploh ne razmišlja, da bi se utegnil na tehtanju zgoditi kakršenkoli drugačen scenarij.

[video: 67249 / ]

Indira je nad takšnim razmišljanjem povsem razočarana, saj ne ve, kako je mogoče, da se ne želi vsaj malo potruditi. "Ne razumem je. Razočarana sem nad njenim razmišljanjem. Daj, ženska, prišla si s svojo sposobnostjo tako rekoč do finala in zdaj si sama sebi zapreš vrata pred finalom," je skrušeno razmišljala Indira, ki v tem tednu daje vse od sebe. "Tega nisem pričakovala od Mojce, ker sem mislila, da je bolj vzdržljiva."

No, kakorkoli že, tehtanje bo tisto, ki bo odločilo, kdo gre danes v finale in kdo se poslavlja tik pred velikim finalom. Je za Mojco to resnično zadnji teden?

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV.