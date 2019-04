Kako v enem tednu izgubiti do štiri kilograme brez tveganja za zdravje?

Kako je mogoče izgubiti do štiri kilograme v enem tednu?

Zavedati se moramo, da v štirih kilogramih izgubljene telesne teže ne bomo izgubili samo in zgolj telesne maščobe. Z opisanim načrtom izgube telesne teže bomo znižali raven hormona inzulin, telo se bo znebilo odvečnih ogljikovih hidratov in maščob, v katerih je vezana voda.

Naše telo lahko shrani 300-400g ogljikovih hidratov v obliki glikogena. Ta glikogen pa lahko veže tudi do trikratno lastno težo vode. Znižanje nivojev in aktivnosti inzulina prav tako privede do izločanja odvečnih soli iz ledvic, kar privede do tega, da zadržujemo v telesu manj vode.

S tem ko bo naše telo znižalo telesno težo na račun maščob in vode, bo izgubilo tudi nekaj odvečne teže iz prebavnega trakta v obliki prebavljene in neprebavljene zaužite hrane.

Če želite izgubiti do v enem tednu 4 kilograme sledite in upoštevajte naslednje nasvete:

Zaužite čim manj ogljikovih hidratov in pojejte čim več proteinov. Uživajte polnovredno hrano, lokalno in naravno pridelano in se popolnoma izognite predelani in tako imenovani ''junk food'' hrani. Znižajte kalorični vnos hrane tako, da si zapišete in preštejete kalorije, ki jih zaužijete, jejte samo kadar imate planiran obrok, brez raznih prigrizkov med obroki. Ne uživajte omak, jejte preprosto, doma pridelano hrano in pripravite jo na najbolj preprost način. Ne uživajte sladkih in gaziranih pijač. Pojdite v fitness in vadite na fitnes napravah, dvigujte uteži in delajte HIIT – visoko intenziven trening. Bodite aktivni tudi izven fitnesa, veliko hodite, kolesarite. Namesto dvigala pa raje pojdite po stopnicah. Telesu in telesnim organom dovolite, da počivajo. Npr. med 18. uro in 12. uro naslednjega dne ne zaužijete nobene hrane, razen vode in morda kave, ko se prebudite. Upoštevajte nasvete, da vaše telo ne bo vezalo preveč vode, tako da popijete kavo, kofein je namreč blag diuretik in pomaga pri kurjenju maščob, jejte peteršilj ali si skuhajte čaj iz njega, peteršilj čisti telo in odvaja vodo, prav tako vam bo pomagal čaj pegastega badlja.