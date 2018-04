Gašper Grom: Kuhajo boljše od moje žene! #video

The Biggest Loser Slovenija

Nutricist Gašper Grom je brez sramu priznal, da so se tekmovalci šova The Biggset Loser Slovenija v kuhinji odrezali boljše od njegove žene.

"To ni dieta. Vrhunsko je. Boljše kot pripravi moja žena," je bil nad jedjo, ki so je pripravili tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, navdušen nutricist Gašper Grom. Vedno resnemu in zadržanemu dietetiku so tako tekmovalci končno priklicali nasmešek na obraz.

V kuhinji se je najbolj angažirala Rebeka, njen pomočnik pa je bil Željko, ki je prav tako pogumno priznal, da celo bolj kot svojo ženo pogreša prav njeno kuhinjo. "Naredi vlečeno testo s sirčkom in mesom, nato pa vse skupaj zapeče v pečici. Slastno," je povedal Željko. Očitno gre ljubezen res skozi želodec …

