Boštjan: Hudo je izpasti v zadnjem tednu #video

Boštjan je bil po izpadu iz šova The Biggest Loser Slovenija neznansko razočaran. Ni si mislil, da se mu lahko zgodi kaj takšnega. Čeprav je v šovu izgubil 40,3 kilograma in naredil veliko za svoje telo, je izpad izjemno boleč.

Boštjan ni skrival, da je v šovu že vse od začetka meril na finale in končno zmago. A žal se ni izteklo po njegovih željah in tako tik pred finalom odhaja domov.

"Biti drugi najboljši do zdaj in izpasti tik pred finalom je zelo hudo," je bil razočaran.

Ko se ozre nazaj, se spomni na številne lepe anekdote, ki so se zgodile v šovu, pa tudi na tiste malo manj lepe, recimo na naporne treninge, ki so bili včasih že povsem na robu zmogljivosti tekmovalcev. "Zagotovo Nataša dela veliko za kakovost zvoka, skuša stimulirati s tem, da kriči in spodbuja. Pri meni to niti ni bilo potrebo, ker sem na treningu vedno dajal svoj maksimum," je bil iskren Boštjan, ki je izkusil treninge pri obeh trenerjih.

Veliko se je govorilo o prehrani tekmovalcev. Boštjan je izjemno pazil na vnos kalorij in se pred vsakim tehtanjem kar nekoliko stradal. "V šovu sem se odločil za francosko dieto: manj žri," je v smehu povedal. Treba je priznati, da je z njo dosegel zavidljiv rezultat.

O tem, kaj bo jedel doma, za zdaj ne razmišlja, saj je preveč živčen zaradi razpleta. Želi si le objeti svoje domače in se malo spočiti.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV.