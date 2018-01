Boštjan: Doma ne bom tako strog pri hrani #video

Boštjan se je moral v petek posloviti od šova The Biggest Loser, izpadel je tik pred velikim finalom in bil ob tem precej razočaran. V šovu so se tekmovalci držali precej strogih pravil hujšanja, doma pa bo seveda nekoliko drugače.

Foto: Planet TV

Bitka za veliki finale se je končala. V petek smo dobili štiri finaliste, to so Indira, Bojan, Iztok in Aleksandar. Pred vrati velikega finala pa sta ostala Mojca in Boštjan.

Boštjan bo do velikega finala nekoliko spremenil režim prehrane, saj je zdaj zunaj konkurence za glavno nagrado, s trenutno težo pa je že zelo zadovoljen. "Glede na to, da sem izgubil možnost, da bi bil v finalu, vseeno ne bo tako zelo strogo, kot sem si predstavljal. Nekoliko se bom sprostil, vseeno pa bom gledal na to, da ne bom zaužil preveč," je dejal Boštjan. "Glede treningov lahko rečem, da sem bil tudi že prej športno aktiven, tako da bom samo še malo dodal. Upam, da se bom držal teh kilogramov, ki jih imam zdaj, ker so že res super."

Boštjan trenutno tehta 86,9 kilograma, v šovu pa je stopil kar 40,3 kilograma. Le koliko mu bo uspelo izgubiti do finalne oddaje, ki bo na sporedu 12. januarja ob 20. uri na Planet TV?

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka zvečer na Planet TV.