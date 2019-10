Otvoritev prenovljenega velecentra s pohištvom RUTAR v Ljubljani

Ljubljana je bogatejša za največji in najsodobnejši velecenter s pohištvom in dodatki za opremo doma v Sloveniji. Po večmesečni prenovi in z 9 milijonsko investicijo je velecenter Rutar minuli vikend zasijal v popolnoma novi luči. Še večji, še lepši in še modernejši.

Največja razstava kuhinj in oblazinjenega pohištva

Na več kot 40.000 m2 prodajne površine bodo stranke lahko nakupovale vse za notranjo opremo doma in vrta. Celotna prenova s pripravo del je potekala več mesecev, investicija v prenovo pa je znašala 9 milijonov evrov. Rutar se lahko zdaj pohvali s prenovljenim sortimentom in razstavnimi površinami. Vrhunca prenovljenega pohištvenega velecentra sta zagotovo največja razstava kuhinj v Sloveniji, ki obsega več kot 100 razstavnih kuhinj in največja razstava sedežnih garnitur v Sloveniji, v velikosti preko 10.000 m2. Svoje mesto so dobile tudi številne nove spalnice, otroške sobe, nova restavracija s panoramsko teraso in enkratno kulinarično ponudbo ter ogromna otroška igralnica.

Naročnik oglasnega sporočila je Rutar Marketing d.o.o.