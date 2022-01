Zakorakajte v novo leto motivirano in optimistično

Decembrskega veseljačenja, pojedin in druženj je konec in zakorakali smo v novo leto. Po vsem živahnem dogajanju je januar videti precej puščoben, a ta mesec mnogi doživljajo kot idealen čas za načrtovanje aktivnosti, uresničevanje novoletnih zaobljub ter postavljanje novih ciljev. Dejstvo, da je pred nami 12 nepopisanih mesecev, pri marsikom vzbudi motivacijo in prijetne občutke.

Da ob skoku v novo leto ne bi pristali na pretrdih tleh, je pomembno, da vzpostavimo dnevne rutine za prijetno počutje. Dobra organizacija časa, urejena in zdrava prehrana ter gibanje na svežem zraku bodo k temu gotovo pripomogli.

Europark Maribor so v prvem mesecu leta 2022 za obiskovalce pripravili izjemne popuste in številne ugodnosti, da bo vstop v novo leto čim lepši.

Prepustite se čarobnemu vonju papirnic in knjigarn

Začetek leta je tisti čas, ko na steno obesimo nov koledar, vanj vnesemo vse pomembne datume ter začnemo premišljevati o zimskih počitnicah. Nepogrešljiv pripomoček za načrtovanje obveznosti je vsekakor letni rokovnik, s katerim v množico vsakdanjih dogodkov in opravil vnesemo nekaj reda. Ustavite se v knjigarni in papirnici Hartis v mariborskem Europarku, prepustite se vonju po papirju in prebrskajte med široko ponudbo rokovnikov, zvezkov, pisal in drobnega pisarniškega materiala. Začetek leta je za mnoge stresen, pri tem pa pomaga, če svoje misli prelijete v dnevnik. Pisanje je odlično za ustvarjanje občutka, da življenje držite v svojih rokah. Poiščite popoln dnevnik za leto 2022 v knjigarni in papirnici Mladinska knjiga, obenem pa se lahko sprehodite med knjižnimi policami in izberete prvo knjigo, ki vas bo poklicala v novem letu.

Izboljšajte svoje počutje z zdravo prehrano

Decembra smo se bržkone preobjedli sladkih dobrot, kar se nam pozna na splošnem počutju in zdravju. Poskrbite, da boste v začetku leta v prehrano vnesli čim več lokalno pridelanih živil, bogatih z vitamini in minerali, ki bodo vaše telo oskrbeli z energijo za prihajajoče izzive.

Vsako sredo od 14. do 19. ure lahko v pritličju Europarka Maribor obiščete ekološko tržnico in si priskrbite vse za polnovreden jedilnik.

V trgovini Interspar je prav tako na voljo bogata izbira ekoloških izdelkov, s katerimi boste pričarali izvrstne obroke za vso družino. V zimskem času, ko na našem jedilniku ni toliko svežega sadja in zelenjave, je priporočljivo poseči po prehranskih dopolnilih, ki bodo še dodatno okrepila naš imunski sistem. Pestro izbiro izdelkov za zdrav življenjski slog najdete v trgovinah Sanolabor in Sensilab, za širok nabor biološko certificirane prehrane in izdelkov za osebno nego pa obiščite trgovino Biotopic.

Migajte na svežem zraku

V hladnih zimskih dneh težje zberemo voljo za ukvarjanje s športom, čeprav to poveča pretok krvi in s tem kisika v možgane ter blagodejno vpliva na naše razpoloženje. Zdaj je idealen čas za zimske aktivnosti v dobri družbi. Vse potrebno za smučanje, pohodništvo in dvoranske športe poiščite v prenovljeni trgovini Hervis. Z novimi derezami in toplimi oblačili boste zagotovo bolj motivirani za gibanje v naravi.





Za informacije o popustih, dogajanju in najnovejših trendih spremljajte Europarkovo stran na Facebooku in profil na Instagramu. Da bo začetek leta 2022 nadvse prijeten, vas v največjem nakupovalnem središču severovzhodne Slovenije januarja pričakujejo številne akcije in izjemne ugodnosti.

Europark Maribor – upravlja SES Spar European Shopping Centers

Nakupovalno središče Europark Maribor upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. Trenutno podjetje upravlja 30 nakupovalnih središč v srednji, južni in vzhodni Evropi s skupno površino več kot 820 tisoč kvadratnih metrov. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. Leta 2020 so najemniki na lokacijah SES – Spar European Shopping Centers ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. SES že od vsega začetka ponuja svoje znanje in izkušnje na področju razvoja projektov, nadzora gradnje, oddajanja nakupovalnih površin in upravljanja nakupovalnih središč tudi zunanjim lastnikom nakupovalnih središč. Nakupovalna središča SES so bila že večkrat nagrajena z državnimi in mednarodnimi priznanji na področju arhitekture in oblikovanja, trajnostnega razvoja, prometnega načrtovanja in inovativnega trženja. Nakupovalno središče ALEJA Ljubljana, ki se je odprlo maja 2020, je letos prejelo svetovno priznano nagrado Global RLI Award v kategoriji Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje. SES je del skupine SPAR Austria.

Dodatne informacije na: www.europark.si in www.ses-european.com.

Nakupovalno središče Europark Maribor je prejelo naslednje mednarodne nagrade:

V letih 2009, 2010, 2015 in 2016 je bilo z različnimi marketinškimi kampanjami med finalisti za mednarodno nagrado Solal Marketing Award, ki jo podeljuje Mednarodno združenje nakupovalnih središč za najučinkovitejše marketing kampanje v Evropi in Južni Afriki. Leta 2020 pa je prejelo certifikat TÜV Austria za odlične higienske ter varnostne standarde.

Naročnik oglasnega sporočila je EUROPARK, D. O. O.