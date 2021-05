V Cityparku na ogled dresi in oprema svetovno znanih nogometašev, obiskovalci pa se bodo lahko preizkusili tudi v edinstveni animaciji nogometni radar

Obiskovalci si lahko ogledajo kar 11 dresov svetovno znanih nogometašev, med njimi tudi dresa Zlatana Ibrahimovića in Samirja Handanoviča. Poleg dresov pa so razstavljeni tudi zanimivi nogometni rekviziti, kot so kapetanski trak Gianluigija "Gigija" Buffona, rokavice Jana oblaka in še mnogo drugih. Razstava je iz zasebne zbirke dr. Milana Rajtmajerja.

Ta petek, 28. maja, in v soboto, 29. maja, se bodo lahko obiskovalci v osrednjem prostoru Cityparka preizkusili v edinstveni animaciji nogometni radar. Gre za napravo, ki meri hitrost, s katero žoga potuje proti golu.

Tako razstava kot tudi atraktivna animacija potekata v času največjih in najpomembnejših nogometnih dogodkov v tem obdobju – finale Lige prvakov, finale Pokala Slovenije, finale Evropske lige in finalni del Evropskega prvenstva v nogometu za igralce do 21 let.

Naročnik oglasnega sporočila je Europark.