Tudi tvoj mladiček lula po preprogi?

Se tudi vi spopadate z lužicami v stanovanju? Učenje sobne čistoče je ena izmed najpomembnejših stvari, ki se jih mora pasji mladiček naučiti ob prihodu v svoje novo domovanje. Da bo učenje potekalo gladko in brez nepotrebnih težav, pa si lahko pomagate s koristnimi nasveti Mr.Pet strokovnjakov in posebnimi namenskimi izdelki za lažje učenje pasje sobne čistoče!

Ker nesreča nikoli ne počiva ste ob prihodu domov ponovno stopili v nekaj mokrega... Vaši mali pasji kepici je seveda žal nenamerne lužice, zato se nanj nikar ne jezite! Namesto jeze se hitro založite s pravimi pripomočki ter pogumno zakorakajte v svet učenja pasje sobne čistoče.

Mladički morajo na ''pasje stranišče'' oditi večkrat kot odrasli psi, zato je izjemno pomembno, da svojo malo kosmato kepico ven peljete čim pogosteje.Mladi psi svoje potrebe namreč še ne morejo zadrževati in nadzorovati, zato se občasno zgodi tudi kakšna nezgoda.

Foto: Mr. Pet

Poleg rednih izhodov ven, vam svetujemo, da mladičku ponudite tudi primerno mesto v stanovanju ali hiši, kjer lahko potrebo opravi, ko je že prepozno, da bi ga peljali ven na travo. V kolikor boste psičku ponudili priložnost, bo potrebo opravljal na pravem mestu in se bo na sobno čistočo privadil brez težav, saj tudi psi potrebe ne marajo opravljati v svojem domovanju!

Pri navajanju na sobno čistočo mladičku pomagate tako, da mu ponudite prostor pogrnjen s pleničnimi podlogami in vse lužice na neprimernem mestu, redno in hitro očistite s primernimi čistili, ki popolnoma nevtralizirajo vonj po urinu. Psi imajo namreč izredno močno čutilo za voh in v kolikor urina ne boste očistili z dovolj močnim čistilom, se bo kuža na isto mesto vračal vedno znova in znova.

Za učenje sobne čistoče je poleg pleničnih podlog odličen pripomoček tudi bivalni boks ali ograja za mladičke, saj tako psičku omejite gibanje, pomagate pa si lahko tudi s posebnimi kapljicami za trening, ki s svojim vonjem psu sporočajo, da so na pravem mestu za olajšanje. Vsekakor pa nikoli ne skoparite s pohvalami ter priboljški in vztrajnost se vam bo kmalu obrestovala v obliki čistih tal.

Oglej si video nasvet:

Postopek učenja pasje sobne čistoče

Pri navajanju pasjega mladička na sobno čistočo vam najprej svetujemo, da uporabljate predvsem veliko pozitivne vzpodbude v obliki slastnih priboljškov in navdušene ter močne pohvale. Pozitivna vzpodbuda bo malemu kosmatinčku pomagala razumeti, da bo za pravilno opravljanje potrebe nagrajen, pa naj bo to na sprehodu ali na plenički v notranjem prostoru. V primeru nezgode pa psička nikar ne kaznujte, saj lahko tako izgubite njegovo zaupanje, hkrati pa ga s tem lahko nepotrebno zmedete in učenje bo tako potekalo samo še dlje.

Ko psička peljete v zunanji svet je pomembno, da ga ne zaposlite preveč, oziroma mu nudite tudi dovolj časa za samostojno raziskovanje, saj bo v nasprotnem primeru "pozabil", da ga tišči, nato pa bo doma ugotovil, da je njegov mehur še vedno poln in lužica bo tu!

V stanovanju ali hiši psička naučite, da opravlja potrebo na plenično podlogo na katero lahko kanete tudi kakšno kapljico tekočine, ki je namenjena treningu sobne čistoče. Ko psiček ugotovi povezavo med opravljanjem potrebe in plenično podlogo, količino kapljic postopno zmanjšujte. Podlogo lahko vzamete tudi s seboj na sprehod – tako se bo kosmatinček še lažje naučil sobne čistoče in plenično podlogo povezal s pravilnim opravljanjem potrebe!

Pripomočki za učenje pasje sobne čistoče

Plenične podloge

Plenične oziroma vpojne podloge so odličen pripomoček za vmesno obdobje, ko vaš psiček še nima popolnega občutka za sobno čistočo. So zelo vpojne in vam tako olajšajo čiščenje, saj jih po uporabi preprosto zavržete. Ponudba vpojnih podlog na trgu je velika - na voljo imate različne velikosti in oblike podlog, nekatere pa so odišavljene tudi s prijetnim vonjem sivke.

Kakšno velikost boste izbrali je odvisno predvsem od velikosti mladička in prostora, ki ga imate v stanovanju.

Kapljice za učenje sobne čistoče

" Čudežne" kapljice so odličen pripomoček pri navajanju psička na opravljanje potrebe na plenično podlogo. S posebnim vonjem bodo kapljice kužku sporočale, da se nahaja na željenem mestu za opravljanje potrebe.

Na podlogo, kamor želite, da mladiček opravi potrebo preprosto kanite 2-3 kapljice ter psičku dovolite, da si stvar ogleda in prevoha – vse ostalo pa bo mladiček ugotovil sam!

Čistila za čiščenje urina

Poleg pleničnih podlog in kapljic, se pri učenju pasje sobne čistoče nujno založite tudi z namenskimi čistili za čiščenje urina . V kolikor vonj po urinu namreč ne bo popolnoma nevtraliziran, se bo psiček na to mesto vračal znova in znova!

PO NASVET V MR. PET: Učenje sobne čistoče je ena izmed stvari, ki bo tako vam kot vašemu kužku močno olajšala sobivanje. Oborožite se s primernimi pripomočki ter veliko vztrajnosti in neprijetna nadloga bo kmalu le del preteklosti.