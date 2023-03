Sergej Ćetković navdušil občinstvo v Cankarjevem domu

"Srečen in neizmerno sem hvaležen, da sem se imel priložnost prvič predstaviti slovenskemu občinstvu v prelepi dvorani Cankarjevega doma in da smo skupaj ustvarili noč za spomine. Hvala vsem mojim kolegom za podporo in sodelovanje. In hvala Ljubljana. Upam, da bo to postala ena lepa tradicija," je po koncertu vidno ganjen povedal Sergej.

Kot posebna gosta sta se Sergeju na odru pridružila tudi talentirana pevka Jana Šušteršić (Prsten na sto, Bar da odeš) in eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenikov Zoran Predin, ki je s Sergejem izvedel uspešnico Stari moj. Oba sta popestrila vzdušje zelo pomembnega koncerta v Sergejevi karieri. Pevec si ga bo zapomnil kot prvega v nizu koncertov, ki jih njegovo vedno številčnejše slovensko občinstvo zagotovo še pričakuje.

Skromni pevec se je na koncertu predstavil tudi kot izvrsten šaljivec. Ko se je v nekem trenutku odločil stopiti med občinstvo, so mu mnoge obiskovalke stekle v objem.

Ćetković je z izjemnim nastopom v Cankarjevem domu pokazal, zakaj je eden od najbolj popularnih izvajalcev v regiji, kot pravi pa je slovensko občinstvo eno najboljših, pred katerim je nastopal.

