Poglejte, katera so nabolj top mesta za oddih med krompirjevimi počitnicami #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu smo gledalcem predstavili najboljša mesta za oddih med krompirjevimi počitnicami. V oddaji smo razkrili, da je še nekaj razpoložljivega prostora na voljo za najboljšo "krompirjevo" zabavo na Otoku Lošinj, kjer obljubljajo nepozaben zabaven program, med drugim animacijo za otroke v družbi Planet Fortuna in Chorchypa ter koncert skupine Bepop in nastanitev v enem najboljših družinskih hotelov na Jadranu – Hotel Aurora. Za športne navdušence bo v okviru počitnic organiziran tudi teniški kamp za otroke. Lošinj je vsekakor ena najbolj priljubljenih destinacij za slovenske goste.

Glede na to, da se bodo v prihodnjih dneh pri nas temperature spustile, imate priložnost, da se odpravite nazaj v pomlad in poletje. Prepustite se oddihu na plaži ob morju (Egipt, Zanzibar) ali raziskovanju prelepih krajev (Maroko, Madeira).

Seveda se s koncem počitnic za popotnike sezona ne konča, v mesecu novembru lahko obiščete najzanimivejše svetovne prestolnice kot sta Pariz in New York, lahko pa se odločite tudi za potovanje na Irsko, kamor lahko odpotujete v začetku novembra. Na daljše potovanje pa se sredi novembra lahko odpravite v Panamo in Kostariko. Več v zgornjem videu.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.