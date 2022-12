Obisk Miklavža kar na domu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od petkih lahko v jutranji oddaji Jutro na Planetu spremljate novo rubriko, v kateri novinar Žiga Deršek obiskuje slovenske kraje in v njih preverja praznično vzdušje. Rubrika je na sporedu ob petkih ob 8.uri na Planetu.

Prižigamo praznično veselje skupaj, saj smo preteklo nedeljo prižgali drugo adventno svečo. Ta teden je Miklavžev, zato smo se odpravili v njegov svet, kot tudi v kraljestvo božičnih zvezd in v prekrasen ambient v naravi. Ob drugi svečki na adventnem venčku, smo se podružili z otroki, ki so bili v nestrpnem pričakovanju prvega dobrega moža. Novinar Jutra na Planetu Žiga Deršek, se je tokrat odpravil v vas njegovega odraščanja. V Paški vasi je navada, da na predvečer Sv. Miklavža na domu pričakujejo njegov obisk s spremstvom. Z nami so bili Nika, Blaž ter Nace.

Pretekli petek je bil Žiga v Slovenj Gradcu, posnel je največji adventni venček in obiskal pevsko družino Breznik. Povabili smo se k družini, ki tradicijo petja ohranja že več kot 45 let. Z njimi pa smo se pogovarjali tudi op tem kako se spominjajo svojih začetkov, kaj jim je v največje zadovoljstvo? Reportažo s Koroške, si lahko ogledate v spodnjem videu.

