V soboto ob 20.00: Butec in Butec da

FILM

Jim Carey in Jeff Daniels sta spet stopila v čevlje svojih znamenitih likov Lloyda Christmasa in Harryja Dunna za nadaljevanje neverjetne uspešnice, ki je fizično komedijo obrnila na glavo: Butec in butec DA.

Dumb and Dumber To, 2014

V soboto, 10. marca, ob 20.00 na Planet TV

Biografska drama

Režija: Bobby Farrelly, Peter Farrelly

Igrajo: Jim Carrey, Jeff Daniels, Rob Riggle, Laurie Holden, Kathleen Turner, Bill Murray,

Zgodba:

Jim Carey in Jeff Daniels sta spet stopila v čevlje svojih znamenitih likov Lloyda Christmasa in Harryja Dunna za nadaljevanje neverjetne uspešnice, ki je fizično komedijo obrnila na glavo: Butec in butec DA. Režiserja izvirnika, brata Peter in Bobby Farrelly, Lloyda in Harryja tokrat pošiljata na potovanje, da bi našla Harryjevega otroka, za katerega sploh ni vedel, in sprejela odgovornost, ki jima nikoli – ampak res nikoli – ne bi smela biti dodeljena.

Minili sta več kot dve desetletji, kar smo nazadnje opazovali Lloyda in Harryja, kako se gresta slepe miši, in spremenilo se je prav vse – razen njunih inteligenčnih koeficientov. Harry, ki potrebuje novo ledvico, izve, da ima hčerko, in mora zato Lloyda prebuditi iz "kome", v katero ga je spravila Maryjina zavrnitev, ter se z njim podati na pot, da hčer prosi za pomoč. Iskanje križem kražem po ZDA v norih prevoznih sredstvih ju iz umobolnice – kamor spadata – vodi na srečanje največjih svetovnih genijev.

