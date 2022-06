Ta film predstavlja pomembno prelomnico v svojem žanru

Nocoj ob 23. uri si boste na Planetu lahko ogledali znanstvenofantastično grozljivko Alien proti Predatorju (Alien Vs. Predator). V njej bodo v glavnih vlogah nastopili Raoul Bova, Lance Henriksen, Ewen Bremner in pa tudi Sanaa Lathan. V nadaljevanju razkrivamo, zakaj vloga zadnje predstavlja pomembno prelomnico v žanru znanstvene fantastike.

V filmu Alien proti Predatorju se legendarni pošasti dveh najsrhljivejših filmskih franšiz vseh časov spopadeta na Zemlji. Nastal je namreč na podlagi scenarijev filmov Osmi potnik in Predator. V glavni vlogi bo v nocojšnji znanstvenofantastični grozljivki nastopila temnopolta igralka Sanaa Lathan. To predstavlja prelomnico v žanru znanstvene fantastike.

Dandanes smo sicer že vajeni temnopoltih igralk v glavnih vlogah tudi v tem žanru, pred 22 leti pa je imelo to skoraj zgodovinski pomen. Pred tem so se namreč temnopolte igralke pojavljale samo v stranskih ali podpornih vlogah, Sanai Lathan pa je uspelo premagati delovanje sile, ki je to dirigirala. Igralka je s tem tlakovala pot tudi drugim temnopoltim zvezdnicam, ki so prejele ponudbe za glavne vloge tudi v tem žanru (npr. Hannah John Kamen, Kellita Smith …).

Sanaa Lathan pred tem ni bila tako dobro poznana in po prihodu na snemanje filma Alien proti Predatorju (Alien Vs. Predator) jo drugi zaradi skeptičnosti in dvomov niso ravno sprejeli z odprtimi rokami. Na snemanju pa je vsem dokazala, da je za glavno vlogo več kot sposobna. Vloga je od nje namreč zahtevala, da predstavi globino svojega lika, njegovo rast skozi film in človečnosti. "To mi je uspelo, četudi nisem bila prej poznana kot akcijski junak," je priznala glavna igralka.

