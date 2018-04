Nedeljska akcija: Državni sovražnik

FILM

Enemy of the State, 1998

V nedeljo, 8. aprila, ob 21.00 na Planet TV

Akcijski triler

Režija: Tony Scott

Igrajo: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voigh, Lisa Bonet, Regina King, Scott Caan, Gabriel Byrne

Zgodba:

Napeta zgodba pripoveduje o naporih surovega državnega agenta, da bi odstranil nedolžnega človeka, ki ima nevede informacije o tem, kako je ta isti agent vpleten v umor pomembnega kongresnika.

Naključno srečanje s starim znancem uniči uspešno kariero in mirno družinsko življenje odvetnika Roberta Claytona Deana (Will Smith), ko ga pokvarjeni agent Thomas Brian Reynolds (Jon Voight), ki ga ministrstvo za zunanje zadeve posodi službi državne varnosti, vplete v umor. Deanovo edino upanje, da dokaže svojo nedolžnost, je skrivnostni mož iz podzemlja, nekdanji prisluškovalec in obveščevalec, ki ga ni še nikoli videl in pozna le za njegovo ime – Brill (Gene Hackman).

