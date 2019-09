Najbolj zaklet film vseh časov #video

Letos mineva 25. obletnica filma Vran (The Crow), ki so ga zaradi nesrečne smrti glavnega igralca Brandona Leeja razlasili za najbolj zaklet film vseh časov. Film je hitro postal kulten in še vedno navdušuje gledalce. V četrtek, 19. septembra, si ga lahko ob 21. uri ogledate na Planetu 2.

Film Vran (The Crow) temelji na temačnem istoimenskem risanem romanu o rokovskem zvezdniku Ericu Dravenu, ki ga v celovečercu igra Brandon Lee. Srečo prekine skupina kriminalcev, ki umorijo Erica in njegovo dekle Shelly. Leto pozneje vran ponovno obudi Erica, ki se zdaj zdi nesmrten, s svojo novo močjo pa poišče morilce svojega dekleta ter jih ubije drugega za drugim.

Avtor risanega romana je James O'Barr je zgodbo spisal po tem, ko je njegovo dekle umrlo v prometni nesreči. Filmsko različico je režiral Alex Proyas, ki je prej ustvarjal predvsem glasbene videe, temačni film o maščevanju s pridihom nadnaravnega pa tudi 25 let pozneje velja za mojstrovino. Gotsko estetiko zaokroža tudi odlična glasbena podlaga (The Cure, Joy Division, Nine Inch Nails).

Namesto lažnega ga je zadel pravi naboj

Za glavno vlogo Erica Dravena so bila takrat v igri zveneča igralska imena, tudi Christian Slater in River Phoenix. A vloga je pripadla Brandonu Leeju, sinu mojstra borilnih veščin Brucea Leeja. Vloga, ki mu je prinesla slavo, je bila zanj tudi usodna, saj je med snemanjem umrl. Namesto lažnega ga je namreč v trebuh zadel pravi naboj iz orožja, in čeprav so igralca takoj prepeljali v bolnišnico, je po šesturni operaciji tam preminil. Star je bil le 28 let.

Brandon Lee

Soigralec Brandonove smrti ni nikoli prebolel

Film je bil tik pred zaključkom snemanja, zato se je ekipa odločila, da bo poskusila zgodbo dokončati in jo posvetiti Brandonu, kar jim je z uporabo takrat prelomnih računalniških tehnik tudi uspelo. Igralec Michael Massee, ki je Brandona nevede usodno ranil, dogodka nikoli ni prebolel. V enem od intervjujev je povedal, da ga še 12 let pozneje mučijo nočne more. Filma si prav tako nikoli ni ogledal.

Film si lahko na Planetu 2 ogledate v četrtek, 19. septembra, ob 21. uri.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.