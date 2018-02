Animirana sobota: Ratatouille

FILM

Ratatouille, 2007

V soboto, 10. februarja, ob 20.00 na Planet TV

Animirani film

Režija: Brad Bird

Glasovi: Patton Oswald, Janeane Garofalo, Lou Romano, Ian Holm, Brian Dennehy, Peter Sohn, Peter O'Toole

Sinhronizacija: Lado Bizovičar, Nina Ivanič, Matjaž Javšnik, Brane Završan, Iztok Valič, Vojko Belšak, Niko Goršič, Boris Cavazza

Zgodba:

Podgana Remy je velik gurman, zato že od nekdaj sanja, da bi postal svetovno priznan kuhar. Splet okoliščin ga nekega dne zares pripelje do prestižne restavracije v Parizu, kjer spozna mladeniča Linguinija. Ta je zadolžen le za pomivanje posod, a s pomočjo Remyjevih kulinaričnih mojstrovin kmalu postane mojster kuhanja, kar pa gre v nos zlobnemu šefu. Dodatno težavo predstavljata tudi Remyjev podganji oče, ki ljudem nikakor ne more zaupati, in vzvišeni kuharski kritik Anton, nenadna slava in nova ljubezen pa na veliko preizkušnjo postavita tudi prijateljstvo med Remyjem in Linguinijem.

Film ima na spletni strani IMDb oceno 8.0 in je bil nagrajen z oskarjem za najboljši animirani film, prejel pa je še štiri nominacije, tudi za izvirni scenarij in glasbo.

