To so preostali finalisti Bara povedali po Sandijevi zmagi #video

Veliki finale Bara, na katerega smo čakali dolgih 18 tednov, je bil nadvse napet. Vse od začetka oddaje pa do konca so drug za drugim izpadali finalisti, dokler nista na koncu ostala le še dva superfinalista – Matej in Sandi. In prav slednji je na koncu domov odšel kot veliki zmagovalec Bara. Kaj so po Sandijevi zmagi povedali preostali finalisti, ki jim je glavna nagrada tik pred koncem spolzela iz rok, preverite v spodnjem videu.