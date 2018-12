Pozabite na kuhano vino, ta napitek je hit letošnje zime #foto

Topli napitek iz gina Berryshka Gin je v zadnjem času zelo priljubljena alkoholna pijača in najdemo jo v številnih različnih osvežilnih koktajlih. Na presenečenje mnogih pa lahko gin najdemo tudi v toplem napitku za mrzle zimske dni.

Ga tudi vi še niste poskusili?

Če najbolj "in" napitka letošnje zime še niste poskusili in vas zanima, kakšnega okusa je, se lahko odpravite na Kongresni trg 3, kjer barovci na praznično okrašeni stojnici ponujajo topli napitek Hot Giny, ki vsebuje gin iz Destilarne in čokoladnice Berryshka. Poleg gina za zimsko-praznični okus napitka, ki vas bo pogrel ob hladnih decembrskih večerih, skrbijo še brinove jagode, citrusi in med.

Berryshka pa ni znana zgolj po ginu. Destilarna, ki se ponaša z najvišjo mednarodno priznano kakovostjo, je v lasti družinskega podjetja z več kot 25-letno tradicijo. V svoji značilni elegantni podobi se doma in po svetu predstavlja s široko paleto žganih pijač, sadnih likerjev in čokoladnih izdelkov, ki so lahko tudi zelo izvirno darilo ob vsaki priložnosti.

Destilarna in čokoladnica Berryshka v Obrhu pri Dolenjskih Toplicah

Poleg brinovega žganja se destilarna ponaša s prvim slovenskim London ginom, prejemnikom številnih mednarodnih nagrad za kakovost, brin ginom in edinim tri leta staranim brinjevcem v hrastovih sodih.

Vsi produkti so skrbno načrtovani, ročno izdelani iz kakovostnih naravnih sestavin in po skrivnih družinskih receptih.

