PRAVILA V ČASU PRED VOLITVAMI POSLANCEV 24. APRILA 2022

Siol.net organizatorjem kampanj ne zagotavlja brezplačnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. O vseh objavah v času volilne kampanje bo uredništvo odločalo v skladu z uredniško politiko na enak način kot to počne v času, ko ni volitev.

Tudi med volilno kampanjo mora Siol.net objavljati popravke oziroma odgovore na objavljene informacijo. Uredništvo bo poskušalo onemogočiti poskuse, da bi popravke ali odgovore posamezniki ali stranke izrabili za posredno ali neposredno volilno kampanjo. Siol.net bo v času uradne volilne kampanje pozorneje spremljal tudi odzive bralcev na članke, da bi v razpravah, ki tam potekajo, preprečili zlorabe in nedostojne odzive.

Pri objavah raziskav javnega mnenja in anket o kandidatih, listah kandidatov in političnih strankah bo siol.net, v skladu s 5. členom zakona o volilni in referendumski kampanji, navedel podatke o "firmi oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava javnega mnenja oziroma anketa, način njune izvedbe, vzorec in odzivnost vprašanih, vprašalnik oziroma vprašanja in merske napake".



Siol.net vabi kandidate, liste in stranke k oglaševanju v oglasnem delu, ki pa bo v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji in dobro uredniško prakso jasno označeno kot oglaševanje in ločeno od uredniških besedil.

Oglaševanje v času volilne kampanje

Oglaševanje se izvaja skladno z Oglaševalskimi pogoji TSmedia, objavljenimi na spletni strani www.tsmedia.si ( Oglaševalski-pogoji-TSmedia.pdf), pri čemer je za vsebino oglasa odgovoren naročnik. TSmedia, d. o. o., bo oglase (in obvestila), ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo in kodeksi, zavrnila. TSmedia, d. o. o., bo skladno z mednarodnimi konvencijami zavrnila tudi objavo vseh oglasov, v katerih bodo nastopali otroci, mlajši od 14 let. TSmedia, d. o. o., bo o zavrnitvi naročila naročnika obvestila najpozneje v 24 urah po prejemu naročila oz. po prejemu gradiva, ki naj bi ga objavila.

Oblike oglaševanja

Politični oglas je jasno označen kot plačana objava, kot objava, v kateri je naveden naročnik oglasa.

TSmedia ponuja oglaševanje, ki je enakovredno za vse naročnike.

Vsa naročila bo družba TSmedia, d. o. o., obravnavala enako, pri čemer naročila sprejema oddelek prodaje TSmedia, d. o. o., po e-pošti na oglasevanje@tsmedia.si.

Čas oglaševanja

TSmedia, d. o. o., omogoča oglaševanje od 24. 3. do vključno 22. 4. 2022.

Tehnična navodila

Naročnik mora oglase dostaviti skladno s tehničnimi normativi, natančneje opredeljenimi v Tehničnih navodilih za oglase (Tehnična navodila za oglase (tsmedia.si)).

Pravila so objavljena na spletni strani www.tsmedia.si.