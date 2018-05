Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SD na kolesih, NSi s kombiji, Šarec pa krasi avtobuse #video
Avtor: Marko Gregorc

Do predčasnih parlamentarnih volitev nas ločita samo še dva tedna, v katerih je eden od glavnih adutov kandidatov in kandidatk tudi osebni stik z volivci. Politiki poskušajo glasove pridobiti na vse mogoče načine. Nekateri pri tem stavijo na kolesarske podvige, drugi pa na kombije, minibuse in avtobuse, ki spominjajo na velike plakate na kolesih. Katera oblika prevoza pa bo v parlament pripeljala največ poslancev?