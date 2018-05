Rezultati predčasnega glasovanja ne bodo znani takoj po zaprtju volišč

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na tokratnih državnozborskih volitvah se bo prvič v zgodovini Slovenije zgodilo, da izidi predčasnega glasovanja ne bodo znani že takoj po zaprtju volišč. V skladu z danes sprejetim sklepom Državne volilne komisije (DVK) bodo namreč volilni odbori lahko s štetjem glasovnic začeli šele ob 19. uri.

Na dosedanjih volitvah in referendumih so bili rezultati predčasnega glasovanja, ki med torkom in četrtkom v tednu pred volitvami poteka na sedežih okrajnih volilnih komisij, znani že takoj po zaprtju volišč po 19. uri.

S štetjem predčasno oddanih glasovnic bodo začeli po 19. uri

DVK se je na današnji seji odločila, da bo omenjeno prakso spremenila. S sklepom o ugotavljanju izida predčasnega glasovanja je DVK določila, da lahko volilni odbori s štetjem glasovnic začnejo šele po koncu glasovanja, torej v nedeljo po 19. uri.

Prav tako so člani DVK volilnim organom naložili, naj za vsak dan predčasnega glasovanja uporabijo drugo volilno skrinjico, ki mora potem ostati zapečatena do konca nedeljskega glasovanja.

Posebna navodila tudi pri štetju glasov za poslanca obeh narodnih manjšin

Z navodilom volilnim komisijam volilnih enot, v katerih volijo poslanca madžarske in italijanske narodne skupnosti, je DVK omenjenim komisijam predpisala, kako naj te komisije ugotavljajo izid glasovanja.

Poslanca narodnih skupnosti se namreč volita po drugačnem sistemu kot preostalih 88 poslancev. Volivci glasujejo tako, da pred imeni kandidatov označijo prednostni vrstni red kandidatov s številkami od 1 naprej.

Volilna komisija volilne enote nato prednostni vrstni red kandidatov točkuje. Kot določa zakon o volitvah v državni zbor, se kandidatu za vsako prvo mesto dodeli toliko točk, kolikor je kandidatov na glasovnici, za vsako naslednje mesto pa točko manj. Točke, ki jih dobijo posamezni kandidati, se nato seštejejo, na poslansko funkcijo pa je izvoljen kandidat z največ točkami.

Ker je na dosedanjih volitvah pri ugotavljanju izida tega glasovanja veljala različna praksa, je DVK danes izdala natančna navodila, kako naj volilni organi ugotavljajo izid ter v kakšnih primerih so glasovnice veljavne oziroma neveljavne.