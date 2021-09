Znana je usoda kitajskega nepremičninskega velikana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski nepremičninski velikan Evergrande je z vlagatelji dosegel dogovor o poplačilu obresti za obveznico z letnico 2025, s čimer se je izognil stečaju. Evergrande je na ta način pomiril globalne trge, ki so se bali, da bi propad konglomerata izzval nov finančni kaos.

Kljub poplačilu težav podjetja še zdaleč ni konec

Finančne trge je ta teden zatresla novica o morebitnem kolapsu nepremičninskega velikana, ki bi lahko močno zamajal kitajsko, potencialno tudi globalno gospodarstvo. Kitajske oblasti so glede Evergranda v preteklih dneh previdno molčale, s čimer so izzvale predvsem proteste obupanih vlagateljev, analitike pa spodbudile k ugibanju o usodi nepremičninskega velikana.

Iz Evergrandejeve podružnične nepremičninske enote Hengda so sporočili, da so se dogovorili glede načrta za poplačilo obveznosti njihove obveznice z letnico 2025 v vrednosti 232 milijonov juanov (30,6 milijona evrov). Niso pa pojasnili, kaj bo s poplačilom obresti dolarske obveznice v vrednosti 71,2 milijona evrov, ki v četrtek dospevajo v plačilo. Še 40,5 milijona evrov mora družba poplačati do prihodnje nedelje.

Podjetje do vratu v dolgovih

Evergrande je v preteklih dneh že priznal, da se srečuje z izjemnimi pritiski, dolg koncerna pa znaša že več kot 255,93 milijard evrov. Kot so opozorili, svojih finančnih obveznosti morda ne bodo mogli izpolniti. Prvi mož Evergranda Xu Jiayin, nekoč najbogatejši Kitajec, je medtem napovedal, da bo podjetje kmalu izstopilo iz najtemnejšega obdobja v zgodovini podjetja.