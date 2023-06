Ženski nogo amputirali na tekočem traku

Incident na bangkoškem letališču se je po poročanju CNN zgodil v četrtek zvečer, ponesrečenka pa je potovala v Nakhon Si Thammarat na jugu Tajske.

Po tem, ko se ji je noga med prečkanjem potniškega terminala zagozdila v režo ob tekoči stezi, so ji poskusili pomagati drugi potniki, a brez uspeha. Neuspešno so se trudili tudi zaustaviti tekočo stezo, to so storili šele zaposleni na letališču.

Reševalci so zagozdeno in hudo poškodovano žensko - imela je globoke ureznine in raztrganine - rešili s skrajno metodo. Da so jo lahko odpeljali v bolnišnico, so ji morali že na letališču amputirati nogo.

Kot še poroča CNN, na letališču ne vedo, kako se je zgodila nevsakdanja nesreča, so pa do nadaljnjega zaustavili vse tekoče steze. Ženski bo zdravljenje poškodbe plačala država, prav tako bo od države prejela odškodnino.