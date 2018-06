ZDA z novimi sankcijami proti Rusom zaradi kibernetskega vojskovanja

Ameriško ministrstvo za finance je uvedlo sankcije proti trem Rusom in petim ruskim podjetjem zaradi sodelovanja z ruskimi varnostno-obveščevalnimi službami pri računalniških napadih na ZDA in zavezniške države.

Finančni minister ZDA Steven Mnuchin je sporočil, da so posamezniki in podjetje, proti katerim so uvedli sankcije, neposredno pripomogli k izboljšanju ruskih podvodnih zmogljivosti v sodelovanju z zvezno varnostno službo ter da so ogrozili varnost ZDA in zaveznikov. Sankcije pomenijo prepoved poslovanja v ZDA in z ameriškimi entitetami, prav tako tudi zamrznitev premoženja v ZDA.

ZDA trdijo, da Rusi kradejo informacije

Gre za posameznike in podjetja, ki so ruskim varnostnim službam pomagali pri računalniških napadih po svetu, tokratne sankcije pa razkrivajo tudi to, kar Rusija počne pod vodo. ZDA trdijo, da se Rusi priklopijo na podvodne kable za komunikacije med celinami in kradejo ali potvarjajo informacije.

Sankcij so deležni Aleksander Lvovič Tribun, Oleg Sergejevič Čirikov in Vladimir Jakovljevič Kaganski. Vsi trije naj bi bili povezani s podjetjem Divetechnoservices, ki je na seznamu sankcij poleg podjetij Digital Security, ERPScan, Embedi in Kvant Scientific Research Institute.