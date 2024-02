ZDA in Velika Britanija izvedle tretji skupni napad na hutijevske cilje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriške in britanske sile so v soboto izvedle nov napad na cilje hutijevcev v Jemnu. Gre za tretji tovrstni skupni napad, po navedbah ameriških predstavnikov so napadli 36 hutijevskih ciljev na 13 krajih v Jemnu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah ameriškega obrambnega ministra Lloyda Austina je cilj napadov hutijevcev, ki jih podpira Iran, onemogočiti nadaljevanje napadov na ladje v Rdečem morju.

"Koalicijske sile so napadle 13 krajev, kjer imajo hutijevci nameščeno orožje, raketne sisteme, radarje ter sisteme protizračne obrambe," je dejal Austin.

ZDA niso navedle krajev, kjer so potekali napadi, a po navedbah lokalnih medijev so bile tarča napada jemenska prestolnica Sana in še nekatera druga mesta.

Napad je potrdila tudi britanska vojska, ki je sporočila, da so britanska letala napadla dva nadzorna centra za izvajanje napadov in prepoznavo dronov.

ZDA so sicer pred tem v petek napadle 85 ciljev v Siriji in Iraku v odgovor na napad proiranske milice na ameriško oporišče v Jordaniji pred tednom dni, v katerem so bili ubiti trije ameriški vojaki.