Zaskrbljujoč pozdrav Putina ob obisku Bidna #vŽivo

Dnevni pregled dogajanja:



6:30 Rusi še naprej napadajo civilne cilje

6:15 Zaskrbljujoč pozdrav Putina Bidnu

Ministrstvo za obrambo Združenega kraljestva je objavilo podatke o najnovejših spopadih v Ukrajini in dejalo, da ruske sile še naprej napadajo cilje po vsej Ukrajini, vključno z napadi na številna gosto poseljena civilna območja ter, da se Rusija še naprej zanaša na strelivo, izstreljeno iz ruskega zračnega prostora, da bi zmanjšala izpostavljenost svojih letal ukrajinski zračni obrambi. ZDA poročajo, da ima to orožje do 60-odstotno stopnjo okvare, kar Rusijo sili v prehod na manj izpopolnjene rakete.

Tudi oborožene sile Ukrajine so na Facebooku objavile posodobitev s temi ključnimi točkami, in sicer, da Rusija še naprej napada civilno in vojaško infrastrukturo v obleganem jugovzhodnem mestu Mariupola ter da še naprej ciljajo na ukrajinsko prestolnico Kijev, streljajo na primestna območja in neposredno v mesto. Oborožene sile pa v sosednji Belorusiji, ki je zaveznica Rusije, izvajajo tudi usposabljanja v regijah Brest, Minsk in Grodno.

Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto obiskal Poljsko. Foto: Reuters

V soboto je bilo mesto Lviv na zahodu Ukrajine napadeno z močnim raketnim ognjem. Mesto velja za eno od številnih tarč na zahodu, čeprav je Rusija dejala, da se bo osredotočila na vzhod. Lviv se je doslej izognil močnemu bombardiranju, ki so ga opazila druga mesta, in je postal središče za tiste, ki bežijo pred boji.

Župan Lviva Andriy Sadovy je dejal, da je čas, ko je bil ameriški predsednik Joe Biden na obisku na Poljskem, jasen. "Z današnjimi napadi želijo agresorji pozdraviti predsednika Bidna, ki je trenutno na Poljskem," je dejal. In še: "Lviv je le 70 km od poljske meje in menim, da mora svet razumeti, da je grožnja zelo resna."