Zaradi afere s prostitutkami odstopila šefinja humanitarne organizacije

Humanitarna organizacija Oxfam se je znašla pod pritiskom, potem ko so mediji pred dnevi razkrili, da so sodelavci organizacije na Haitiju in v Čadu prirejali orgije s prostitutkami. EU je organizaciji danes zagrozila z ukinitvijo financiranja, če so kršili etične standarde. Zaradi afere je odstopila namestnica izvršnega direktorja Oxfama.

Britanski časnik The Times je v petek poročal, da so sodelavci Oxfama, ki so delovali na Haitiju po uničujočem potresu leta 2010, najemali prostitutke. Časnik eno od največjih humanitarnih organizacij s sedežem v Veliki Britaniji obtožuje, da je prikrivala nepravilnosti več sodelavcev na Haitiju leta 2010, vključno z vodjo haitijske odprave Rolandom van Hauwermeirnom. Organizaciji tudi očitajo, da o neprimernem vedenju svojih sodelavcev ni obvestila drugih organizacij, pri katerih so se ti pozneje zaposlili.

Spolno zlorabljali tudi mladoletne

Van Hauwermeiren naj bi ženskam plačeval za spolne odnose v vili, ki jo je zanj med misijo na Haitiju najel Oxfam. Vodja misije je leta 2011 odstopil. Po pisanju časnika naj bi humanitarni delavci spolno zlorabili tudi mladoletne, saj naj bi na otoku vladala "kultura nekaznovanosti". Van Hauwermeiren se je po odhodu iz Oxfama po poročanju medijev zaposlil pri francoski nevladni organizaciji Akcija proti lakoti, kjer je leta 2014 postal vodja njihove misije v Bangladešu.

Oddelek britanske vlade za mednarodni razvoj je sporočil, da jih je Oxfam leta 2011 obvestil o začetku preiskave, vendar ni razkril domnev o spolnih odnosih z mladoletnimi dekleti in prostitutkami, temveč je poročal le o preiskavi "spolnega prestopka".

Britanski tednik The Observer pa je v nedeljo pisal, da so v Čadu leta 2006 v hišo, kjer je deloval Oxfam, redno vabili domnevne prostitutke. Tedaj naj bi zaradi neprimernega vedenja odpustili enega od sodelavcev organizacije. Oxfam je v Čadu pomagal prizadetim v državljanski vojni.

Oxfam, ki ima okoli pet tisoč zaposlenih in ima še 23 tisoč prostovoljcev, je v prvem odzivu sporočil, da so obtožbe vzeli resno in jih temeljito proučujejo. Izvršni direktor organizacije Mark Goldring sicer vztraja, da niso prikrivali ničesar. Organizacija je v nedeljo izrazila upanje, da bo znova pridobila zaupanje svojih podpornikov, "ki vedo, da dejanja peščice ne predstavljajo tega, za kar se zavzema Oxfam".

Izvršna direktorica odstopila zaradi neprimernega odziva

Danes pa je zaradi afere odstopila namestnica izvršnega direktorja Oxfama Penny Lawrence. Kot je poudarila v odstopni izjavi, prevzema polno odgovornost za ravnanje sodelavcev v omenjenih državah, na katero "se nismo primerno odzvali". Sporočila je še, da se sramuje tega, kar se je zgodilo. Lawrenceova je v Oxfam prišla leta 2006, sprva pa je bila kot mednarodna programska direktorica pristojna za ekipe v več deset državah.

Britanska vlada je zaradi škandala danes poklicala na pogovor vodilne člane organizacije in od njih zahtevala, naj pojasnijo svoje ravnanje ob škandalu. Očitajo jim namreč, da so prikrivali dogajanje na Haitiju in v Čadu.

Oglasila se je tudi britanska vlada in Evropska unija

Britanska ministrica za mednarodno pomoč Penny Mordaunt je v nedeljo ostro obsodila ravnanje Oxfama, ki ni razkril podrobnosti lastne preiskave, in dodala, da nobena organizacija, ki nima "moralne odgovornosti, da stori pravo stvar", ne more biti državna partnerica. Britanska vlada je po razkritju o prikrivanju preiskave zagrozila z ukinitvijo finančnih sredstev človekoljubnim organizacijam, ki pri svojem delovanju ne bodo popolnoma upoštevale navodil vladnega oddelka za mednarodni razvoj.

Danes se je oglasila tudi Evropska unija, pomembna donatorka sredstev za mednarodne organizacije, ki je Oxfamu lani namenila več kot 25 milijonov evrov, leta 2011 pa je organizaciji za delovanje po potresu na Haitiju darovala 1,7 milijona evrov.

"Od Oxfama pričakujemo, da bo kar najbolj pregledno pojasnil vse v zvezi z očitki. Pripravljeni smo pregledati delovanje organizacije in, če bo potrebno, ukiniti financiranje kateremu koli partnerju, ki ne izpolnjuje zahtevanih visokih etičnih standardov," je novinarjem v Bruslju povedala tiskovna predstavnica komisije Maja Kocijančič.