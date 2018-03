Zagreb se je tresel: na tisoče ljudi vzklikalo "Stop!", pa tudi "V boj!"

Protestniki so se ustavili na Trgu bana Jelačića, kjer so odpeli hrvaško himno ter nasprotovali premierju Plenkoviću s klici "izdaja". Prvi govorci so poudarili, da konvencija ne bo pomagala ženskam žrtvam nasilja, temveč bo uveljavila teorijo spola v hrvaško zakonodajo, šole, športna društva in verske skupnosti ter prisilila hrvaško družbo, naj sprejme teorijo spola kot "nujno resnico". Foto: Reuters

"Konvencija grobo posega v vrednote hrvaške družbe"

Shod je organizirala državljanska pobuda Hrvaška proti istanbulski konvenciji, ki so jo sprožila združenja, ki izhajajo iz vojne na Hrvaškem, ter konservativne skupine, tesno povezane s Katoliško cerkvijo. Menijo, da konvencija "grobo posega v temeljne tradicionalne, kulturne, identitetne in pravne vrednote hrvaške družbe".

Shod se je začel na Trgu žrtev fašizma, na katerem je tudi sedež vladajoče hrvaške stranke HDZ. Protestniki so med drugim zahtevali odstop hrvaškega premierja Andreja Plenkovića.

Hrvaška vlada je prejšnji četrtek poslala predlog ratifikacije v sabor, ki bo o konvenciji odločal predvidoma sredi aprila. Foto: Reuters

Protestniki so se potem odpravili proti osrednjemu zagrebškemu Trgu bana Josipa Jelačića. Videti je bilo veliko hrvaških zastav, pa tudi različna gesla, kot so "HDZ je izdaja", "Zagreb proti IK", "Jaz sem oče, ne starš 2" in "Stop nasilju nad Hrvaško".

"V boj, v boj za narod svoj"

Protestniki so nosili tudi fotografije premierja Plenkovića, na katerih je pisalo prevara. Klicali so tudi gesla "izdaja, izdaja" in "prodane duše".

Čeprav je bil napovedan miren shod, je bilo slišati tudi militantna gesla "v boj, v boj za narod svoj" in "pokliči, samo pokliči". Foto: Reuters

Med protestniki je bilo videti nekaj saborskih poslancev skrajno desnih hrvaških strank, kot sta Neodvisni za Hrvaško in Hrast, pa tudi evropsko poslanko iz Hrvaške konservativne stranke Ružo Tomašić.

Shoda so se udeležili tako znani obrazi s podobnih shodov proti splavu kot tudi iz časov veteranskih protestov proti levosredinski vladi.

Organizatorji protesta so sporočili, da se je zbralo več kot 70 tisoč ljudi, a policijske ocene kažejo, da je bilo približno pet tisoč protestnikov. Udeleženci shoda na koncu niso šli do poslopij hrvaške vlade in sabora, kjer so načrtovali skleniti današnji protest, temveč so se razšli ob zvokih pesmi proustaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona. Napovedali so, da je naslednji korak referendumska pobuda proti konvenciji. Foto: Reuters

Še več prizorov s protesta v Zagrebu:

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters