Zagreb se še naprej utaplja v smeteh #foto

V hrvaški prestolnici se smeti še nabirajo, delavci Čistoće pa bodo stavkali, dokler v holdingu ne bodo izpolnili vseh njihovih zahtev. Ugodili so le petim zahtevam, vendar se nobena ne nanaša na povečanje materialnih dohodkov.

O dogovoru o zvišanju plač in količnikov na 1,8 za delavce in 2,4 za voznike se bodo sindikati pogajali v petek, še poročajo iz Hrvaške.

Z uprave zagrebškega holdinga (ZGH) so že v sredo sporočili, da bodo sodišču prijavili nezakonito stavko, je napovedal zagrebški župan Tomislav Tomašević. Izrazil je pričakovanje, da bo stroške zanjo plačal sindikat, in ocenil, da gre za okoli sto tisoč evrov na dan, je poročala STA.

"Zakon točno določa, kdaj se lahko stavka in v kakšnih okoliščinah. Sindikati v tem trenutku trdijo, da to ni pod njihovim nadzorom in vplivom, obenem pa se z nami želijo pogajati o povečanju materialnih pravic v holdingu, vključno s Čistoćo," je dejal. Poudaril je, da bi stavkajoči morali opozoriti delodajalca, da bi nastala čim manjša finančna škoda in bi bilo čim manj posledic za prebivalce.

Stavka delavcev Čistoće se je začela, potem ko je podjetje odpustilo tri komunalne delavce, ki so smeti iz različnih smetnjakov za razvrščanje odpadkov ponoči praznili v isto smetarsko vozilo. Pri tem so jih posnele kamere, posnetke pa je v začetku meseca objavila hrvaška javna televizija HRT.

Povprečna plača komunalnega delavca po zadnjem povišanju plač znaša 990 evrov, za voznika smetarskega vozila pa 1.240 evrov, je v torek za HRT pojasnil vodja Čistoće Davor Vić. Vić je Tomaševiću sicer ponudil svoj odstop, a ga je ta zavrnil.