Zagorel terminal največjega ruskega izvoznika utekočinjenega plina #video

Zagoreli plinski terminal se nahaja v bližini naselja Ust-Luga na meji med Rusijo in Estonijo, od Sankt Peterburga je oddaljen približno 110 kilometrov. Vzroka požara po navedbah AFP niso sporočile niti ruske oblasti niti vodstvo podjetja Novatek.

Lokalne oblasti so bile sicer zadržane pri podajanju informacij glede požara. Foto: Reuters

Medtem pa je na družbenih omrežjih že zaokrožil videoposnetek, ki prikazuje, kako se iz plinskega terminala vijejo plameni in močan dim. Požar naj bi izbruhnil nekaj pred tretjo uro zjutraj.

FIRE BREAKS OUT AT RUSSIA’S NOVATEK GAS TERMINAL



Novatek port terminal near Saint Petersburg in Russia after several unknown drone strikes. pic.twitter.com/cPVECJalYA