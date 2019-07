Xi pozval Trumpa k omilitvi sankcij proti Pjongjangu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski predsednik Xi Jinping je v pogovoru ob robu vrha skupine G20 na Japonskem ameriškega predsednika Donalda Trumpa v soboto pozval k prožnosti do Severne Koreje, tudi glede sankcij, ki naj jih omili ob "primernem času", je danes sporočil kitajski zunanji minister Wang Yi.

Xi Jinping in Donald Trump sta po pogovorih v Osaki v soboto sporočila, da bosta državi nadaljevali prekinjena trgovinska pogajanja in da ZDA za zdaj ne bodo uvedle novih carin na kitajsko blago.

Kitajska in Severna Koreja si želita boljše odnose

Trump se je nato v nedeljo med obiskom Južne Koreje na demilitariziranem območju s Severno Korejo sestal s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom. Do srečanja je prišlo na Trumpovo pobudo, ki jo je dal le dan pred tem na Twitterju.

Kitajski zunanji minister Wang Yi je danes novinarjem povedal, da je Xi pozval Trumpa k prožnosti in naj gre naproti Pjongjangu, tudi z omilitvijo sankcij ob primernem času in iskanjem rešitev za skrbi obeh strani z dialogom.

Kitajski predsednik Xi Jinping in Donald Trump Foto: Reuters

Kitajska in Severna Koreja si v zadnjem letu prizadevata za izboljšanje odnosov, ki so se med tema zaveznicama poslabšali, ker je Peking podprl vrsto sankcij ZN proti Pjongjangu zaradi njegovih jedrskih aktivnosti. Xi in Kim sta se sicer kljub temu v zadnjih štirih letih sestala štirikrat.

Teden dni pred vrhom skupine G20 v Osaki je Xi kot prvi kitajski voditelj po 14 letih obiskal Severno Korejo. Po oceni analitikov naj bi s tem Kitajska hotela pokazati svoj vpliv na Severno Korejo pred nadaljevanjem trgovinskih pogajanj z ZDA.

Srečanje vrha skupine G20 Foto: Reuters

Trump je po pogovoru s Kimom sporočil, da sta se dogovorila za delovne pogovore o denuklearizaciji. S tem sta končala zastoj po neuspehu njunega drugega vrha v Hanoju februarja letos, ki se je končal brez dogovora.