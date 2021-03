Vsi pri Guinnessu pozivajo ljudi po svetu, da se pridružijo pravemu irskemu duhu na letošnji dan sv. Patrika

Oglasno sporočilo

Čeprav bo dan sv. Patrika letos drugačen, Guinness, kultno črno in belo temno pivo, poziva vse ljudi po svetu, da se tudi letos pridružijo praznovanju v irskem duhu na dan sv. Patrika. Pa naj bo to online, pri prijatelju ali v pubu. Pomembno se je povezati s prijatelji, dvigniti čašo in uživati v prazniku, tudi če nisi Irec.

Dan sv. Patrika, irski nacionalni praznik, praznuje več kot 70 milijonov ljudi po svetu. Zaznamuje ga več ljudi v več državah kot katerikoli drugi praznik. Lansko leto, leta 2020, smo morali praznovanje žal izpustiti. Letos bo proslavljanje potekalo drugače, ne glede na to, kje na svetu ste ali od kod prihajate, pa bo Guinness poskrbel za veselje.

Dan sv. Patrika pomeni povezavo s prijatelji in udeležbo v svetovnem praznovanju na šestih celinah sveta: od Dublina do Dubaja, od Londona do Lime, od Pariza do Sydneyja, od Stockholma do Moskve in Montserrata itn. 17. marca 2021 Guinness poziva vse ljudi, da se navzamejo irskega duha in navad, kot so stalna pripravljenost na čenče, jemanje življenja s humorjem in irski dar govora, ki te potegne vase.

"Pri Guinnessu se zavedamo moči druženja, da vzbudi veselje in poveže ljudi med seboj. Žal smo lansko leto morali praznovanje odpovedati. Ne glede na to, kako se bodo ljudje odločili letos praznovati dan sv. Patrika, naj bo to virtualno, doma ali v pubu, lahko vsi zgrabimo priložnost, da skupaj ponovno proslavimo in se poveselimo v irskem duhu," pravijo pri Guinnessu.

Od skromnih začetkov v letu 1759, ko je Arthur Guinness podpisal 9.000-letno najemno pogodbo za pivovarno St. James Gate v Dublinu na Irskem, do danes je Guinness predan svojemu cilju po vsem svetu, da ustvari posebno pivo izredne kakovosti in da se pri tem ves čas odloča za inovacije.

Za točenje Guinnessa v pint kozarec (0,5 l) je potrebna posebna spretnost. Za idealno količino je ročico treba držati 119,5 sekunde.

Točeni Guinness je zaradi svojega nepogrešljivega temnorubinastega rdečega telesa in kremaste pene z okusom po čokoladi in kavi, gladko uravnoteženim z grenko-sladkimi in prepraženimi notami, najbolje prodajano Guinnessovo pivo. Pivci cenijo njegovo kompleksnost in izstopajočo kombinacijo okusov.

Ljubitelji Guinness pijejo ob hrani in ga uporabljajo pri kuhanju že več kot 150 let. Tradicionalno se dobro poda k ostrigam, tacosom z govedino in celo k tortam.

Danes v Guinnessovih pivovarnah proizvajajo več kot 25 svetovno priznanih vrst piva. Poleg tega njihovi podjetni pivovarji vsak dan razmišljajo o razvoju in novih vrstah piva. Guinness ima torej pivo za vse okuse za dan sv. Patrika in vse druge dni v letu.

Deset dejstev o Guinnessu najbolj priljubljeno temno pivo na svetu. Guinness ima pivovarne v 50 državah po svetu in se prodaja v več kot 120 držav. Ko ljudje pomislijo na Guinness, samodejno pomislijo na kultno temno in belo pivo, ki je pridobilo vzdevek "ta črno". Ni pa splošno znano, da bil je točeni Guinness Draught narejen leta 1959, v čast 200-letnice devettisočletne najemne pogodbe za St. James’s Gate Brewery v Dublinu, ki jo podpisal Arthur Guinness. Guinness je izdeloval pivo že skoraj 200 let, preden so sploh iznašli kultni nitrogenirani (z dušikom) Guinness Draught. Guinness Extra Stout in Guinness Foreign Extra Stout sta nastala davno pred Guinness Draughtom. St. James’s Gate Brewery je največja pivovarna za temno pivo na svetu. Brewhouse 4, tehnično najbolj dovršeno pivovarno v St. James Gate v Dublinu, so uradno odprli leta 2014. Tudi danes je med najbolj tehnološko naprednimi in okoljsko zelenimi pivovarnami na svetu. Čeprav večina temu pivu pripisuje črno barvo, gre v resnici za zelo temen odtenek rubinasto rdeče. Ta barva nastane s praženjem ječmena. Za idelano količino je pri točenju v tradicionalni kozarec za cider ročico treba držati 119,53 sekunde. Originalno ime za Guinness Foreign Extra Stout je bilo West India Porter. To pivo so začeli variti 14. decembra 1801. Čeprav je za temno pivo najpopularnejši kozarec za cider, se temno pivo lahko uživa tudi v kozarcu za koktejl. Najbolj poznan je Black Velvet oz. črni žamet, ki so ga naredili leta 1861 ob žalovanju za princem Albertom. Ko je žalna povorka hodila po londonskih ulicah, se je vodja kluba Brook’s odločil, da mora tudi šampanjec žalovati. Rodila se je klasika: en del temnega piva in en del šampanjca.

