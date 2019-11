Von der Leynova obljublja obsežne spremembe v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes obljubila obsežne spremembe v Evropi, ki jih bodo občutili vsi državljani. "V prihodnjih petih letih si bomo prizadevali za to, ker je tako prav, ne ker je preprosto," je dejala v govoru pred glasovanjem o novi komisiji v Evropskem parlamentu. "Začnimo delati," je še pozvala.

V govoru, s katerim je v Strasbourgu predstavila svojo komisarsko ekipo in njene cilje, je kot rdečo nit večkrat uporabila citat nekdanjega češkega predsednika Vaclava Havla: "Delaj za nekaj, ker je dobro, ne zato, ker ima možnosti za uspeh."

Vsak član komisije bo po besedah njene predsednice prvič v zgodovini imel spolno uravnotežen kabinet. Vsak bo imel svoje zadolžitve, a skupaj bodo ena ekipa, ki dela v skupnem evropskem interesu, je napovedala.

"Mi smo pripravljeni, a predvsem Evropa je pripravljena. Moje sporočilo je preprosto: Začnimo delati," je poudarila.

"Svet potrebuje vodilno vlogo EU"

Svet po njenih besedah danes bolj kot kadarkoli potrebuje vodilno vlogo EU, kar je treba med drugim pokazati tudi Balkanu, s katerim unija deli skupno usodo. "Naša vrata ostajajo odprta," je von der Leynova sporočila tej regiji.

Med najpomembnejšimi nalogami nove komisije je posebej izpostavila varovanje podnebja. "To je eksistenčno vprašanje za Evropo in svet." Kot je dejala von der Leynova, vidimo Benetke pod vodo, portugalske gozdove v plamenih.

"Ne smemo izgubljati časa v boju proti podnebnim spremembam, hitreje ko se bo Evropa odzvala, bolje bo za naše državljane in gospodarstvo," je izpostavila in dodala, da potrebujemo zeleni dogovor za Evropo. Zelena tranzicija mora biti po njenih besedah vzdržna in pravična.

"Ni prihodnosti brez digitalizacije," je še prepričana von der Leynova. Z digitalizacijo si bomo po njenem olajšali delo, a ljudem ostane, česar računalniki ne znajo, kot je empatija.

Podnebna in digitalna tranzicija bosta prinesli spremembe. A kmetijstvo bo ostalo pomembna dejavnost, je obljubila von der Leynova. Po njenem je treba zagotoviti tudi, da bo uvožena hrana ustrezala evropskim standardom.

"Reformirati moramo azilni sistem, sodelovati z državami izvora"

Glede migracij mora Evropa po besedah nove predsednice komisije najti rešitve, ki bodo delovale za vse. "Eno je gotovo: Evropa bo vedno ščitila tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito." Po njenem je v interesu Evrope, da se tisti, ki ostanejo, vključijo v našo družbo. Moramo pa poskrbeti tudi, da tisti, ki niso upravičeni ostati, odidejo domov. Reformirati moramo azilni sistem, sodelovati z državami izvora. "Ne bo preprosto. A gre za pravo stvar," je izpostavila.

Napovedala je še, da bo Evropa vodilna v boju proti raku, komisija bo prihodnje leto predstavila obsežen načrt boja proti tej bolezni, zaradi katere je pred leti umrla tudi njena 11-letna sestra.

Po številnih kritikah iz Evropskega parlamenta je von der Leynova danes tudi sporočila, da bo v nazivu portfelja bolgarske komisarke Mariye Gabriel tudi kultura.

Glede brexita je napovedala, da bo nova komisija spoštovala odločitev britanskega ljudstva, iskala rešitve za skupne izzive, še posebej varnostne. "A karkoli bo prinesla prihodnost, meni je jasno, vezi in prijateljstvo med našimi narodi so nezlomljive," je poudarila.

Govoru von der Leynove sledi parlamentarna razprava. Evropski poslanci bodo o celotni komisiji odločali okoli 12. ure na tajnem glasovanju.