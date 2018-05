Verz Cecine pesmi črtali iz delovnega zvezka

Srbski minister za šolstvo je napovedal sankcije proti odgovornim, ki so odobrile, da se je v delovnem zvezku za peti razred osnovne šole znašel verz Cecine pesmi. Na ministrovo napoved se je nemudoma odzval založnik, ki je iz delovnega zvezka odstranil ne samo sporni verz, temveč tudi verze Bajage, Riblje čorbe in rokerske skupine YU Grupa.

"Sramotno je, da so se verzi turbo folk pevke znašli v šolskem učbeniku. Kdor je zagrešil to neumnost, bo kaznovan," je za srbske medije dejal minister za šolstvo Mladen Šarčević. Gre za verz iz pesmi "Lepi grome moj", ki jo prepeva Ceca Ražnatović, poročajo srbski mediji. Verz se v srbskem jeziku glasi: A sećaš li se lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo (prevod Ali se spomniš lepa moja strela, ko so tla pod nama pokala).

Glavna urednica založbe Bigz Olivera Đikanović poudarja, da se je verz pojavil v delovnem zvezku, ki za učence ni obvezen, ne v šolskem učbeniku.

Šolske vaje so želeli približati učencem

Urednica je še pripomnila, da v delovnem zvezku ni nikjer omenjenega avtorja pesmi. Avtor delovnega zvezka je po njenih besedah vaje želel zgolj približati otrokom, ki ta besedila poznajo. Zanikala je, da bi šlo za popularizacijo nekaterih glasbenih izvajalcev.

V založbi so se odločili, da iz gradiva umaknejo tako sporni Cecin verz kot tudi vse preostale verze popularne kulture. Gre za verze Bajage in skupin Riblja čorba in YU Grupa.