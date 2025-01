Velika iskalna akcija za pogrešano triletnico se nadaljuje

Takoj po tem, ko je mama policijo obvestila o dogodku, je stekla iskalna akcija. Na terenu so bili že včeraj gasilci, civilna zaščita in člani Mestnega društva Rdečega križa. Deklico so iskali tudi z dronom in termovizijsko kamero, ki zaznava infrardeče sevanje, ki ga oddajajo telesa.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook