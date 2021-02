Velik delež britanske različice na avstrijskem Koroškem

Število Rusov, ki so lani umrli zaradi covid-19, je dvakrat večje, kot so mislili do zdaj, je sporočil ruski statistični urad. Po podatkih, ki jih je urad sporočil v ponedeljek, je zaradi novega koronavirusa umrlo več kot 162 tisoč ljudi. Vladni podatki po drugi strani kažejo, da je bolezen od začetka izbruha zahtevala 77.068 življenj.

Vladna statistika vključuje le primere, pri katerih je covid-19 potrjen kot vzrok smrti. Zaradi takšne metode štetja je bila vlada večkrat tarča kritik. Po navedbah namestnice ruskega premierja Tatjane Golikove je lani v Rusiji umrlo skoraj 18 odstotkov več ljudi kot leta 2019. Statistični urad je ugotovil, da je bilo krčenje prebivalstva Rusije v letu 2020 največje v zadnjih 15 letih.

V državi so nedavno sprostili nekatere ukrepe za zajezitev širjenja virusa, saj da se je stanje izboljšalo. Moskovski župan Sergej Sobjanin je znova dovolil obratovanje nočnih klubov in restavracij, ki so odprte pozno v noč. V gledališčih, kinih in koncertnih dvoranah je dovoljen obisk več ljudi hkrati. Otroci so se vrnili v šole, študenti pa na univerze, piše STA.