V zvezi z medijskimi zakupi v Demokraciji in Novi24TV zaslišane priče iz Pristopa

Preiskovalna komisija DZ o sumih nezakonitega financiranja strank je zaslišala priče, povezane z družbo Pristop. Pojasnile so, da se o oglaševanju odločajo na podlagi meritev in tudi drugih dejavnikov. V primeru Telekoma Slovenije so se za Demokracijo in Novo24TV odločili na željo naročnika, je dejala direktorica Pristop Medie Valerija Prevolšek.

Predsednik uprave družbe Pristop in član uprave, Primož Pusar in Aleš Razpet, sta članom komisije pojasnila, da se s področjem medijskih zakupov ne ukvarjata, zato tudi ne poznata poslovanja Pristopa z družbami Nova hiša, Nova TV 24 in Nova obzorja. Kot je dejal Pusar, sodelovanje s temi družbami predstavlja manj kot odstotek njihovega poslovanja.

Razpet je navedel, da se je sicer srečal z nekaterimi predsedniki uprav, ki jih je preiskovalna komisija DZ že ali jih še namerava zaslišati, med njimi so nekdanja predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popovič, nekdanja predsednika uprave Telekoma, Tomaž Seljak in Cvetko Sršen, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar, ne pozna pa nekdanjega generalnega direktorja Pošte Slovenije Tomaža Kokota. "Nikoli z mano ni nihče od teh ljudi govoril o medijskem zakupu," je zatrdil.

Tudi Pusar potrdil, da se srečuje s predsedniki uprav podjetij

Tudi Pusar je dejal, da se zaradi interesa podjetja in zato, ker se to spodobi, srečuje tudi s predsedniki uprav podjetij, ki so njihove stranke. Potrdil je tudi, da se je sestal z generalnim sekretarjem SDS Borutom Dolancem ter tudi z generalnimi sekretarji drugih strank zaradi dela na področju korporativnega svetovanja, v okviru katerega podjetjem pomagajo pri iskanju zemljišč za naložbe v lokalnem okolju.

Na vprašanje, na podlagi katerih kriterijev se odločajo, v katerih medijih bodo za naročnika zakupili oglaševalski prostor, je Pusar odgovoril, da so to meritve branosti, gledanosti in poslušanosti ter tudi specifični poslovni cilji podjetja. "Za nekoga, ki prodaja pašteto, in za nekoga, ki trži andragoške storitve, verjetno ni primeren enak medijski miks," je ilustriral. Omenil pa je, da obstajajo tudi pogodbe, ki jih podjetja sklepajo z mediji zaradi nekih vsebinskih razlogov, na katere sami nimajo vpliva.

Na vprašanja članov komisije je odgovarjala tudi direktorica tržnega komuniciranja v Pristopu Ula Spindler. Kot je pojasnila, je odgovorna za pripravo komunikacijske strategije, ki je povod za strategijo medijskega zakupa, pri kateri ne sodeluje. Pojasnila je, da stranki najprej predstavijo svoj predlog, ki ga nato glede na pripombe stranke popravijo. Pojasnila je, da je skupina medijev za oglaševanje ponavadi določena že z dejavnostjo oziroma z izdelkom, ki ga želi podjetje oglaševati.

Prevolškova: Nimam povezave s financiranjem strank

Direktorica podjetja Pristop Media Valerija Prevolšek, ki se ukvarja predvsem z medijskim zakupom, je na začetku pričanja med drugim dejala, da nima povezave s financiranjem političnih strank, zato ne ve, zakaj je na zaslišanju.

Pojasnila pa je, da so se na Pristopu v medijski zakup v medijih Demokracija in Nova24TV vključili na podlagi želje naročnika, torej podjetja Telekom Slovenije.

Za to, kje je za naročnika smiselno oglaševati, se odločajo sicer skupaj z njim, glede na meritve branosti oziroma gledanosti medijev, izkušenj naročnikov z mediji in izhodišč, ki jih poda naročnik pred pripravo strategije. "Imamo svetovalno funkcijo, ampak končna beseda je naročnikova," je poudarila.

Na vprašanje, ali v Pristopu pregledajo medije, v katerih naročniki oglašujejo, če gre denimo za strankarske medije, je dejala: "Nisem strokovnjakinja za ugled podjetja. Če podjetje meni, da je vključitev teh medijev bistvena za uspešno izvajanje strategije, jih vključimo. Bralcem in poslušalcem sledimo tudi na nišnih medijih, ko se nam zdi, da dobro zasledujejo cilje kampanj. Mislim, da pri tem res zasledujemo zelo visoke profesionalne in strokovne standarde," je poudarila.