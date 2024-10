Novico o smrti 27-letne novinarke je Rusija njeni družini v Ukrajini sporočila v četrtek. V zaporu v Taganrogu, kraju na obali Azovskega morja v Rusiji, pa naj bi umrla že 19. septembra, danes poročajo ukrajinski mediji.

Viktorija Roščina se je družini sicer zadnjič javila 3. avgusta 2023, ko je z namenom, da bi poročala, vstopila v okupirani del Ukrajine. Po devetih dneh so jo razglasili za pogrešano. Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je v pismu njenim staršem šele maja letos priznalo, da je novinarka v priporu v Rusiji.

Ruske oblasti so se po poročanju ukrajinskih medijev pripravljale na prevoz Roščine v Moskvo, v prihodnje pa naj bi bila vključena v izmenjave ujetnikov med Ukrajino in Rusijo.

Roščina je med drugim poročala iz Mariupolja, ukrajinskega mesta, ki je znano po tem, da je bilo kmalu po začetku ruske okupacije vzhodnega dela Ukrajine ponekod tako rekoč porušeno do tal. Rusi so mesto kasneje začeli obnavljati. Po ocenah ukrajinskih oblasti v Mariupolju danes živi več kot trikrat manj prebivalcev kot pred rusko invazijo. Na fotografiji prizor iz Mariupolja marca 2022. Foto: Reuters

Poročala je s Krima in iz Mariupola

Mlada novinarka, ki je med drugim honorarno delala za medija Ukrajinska Pravda in Radio Svobodna Evropa, si je ime v zadnjih letih ustvarila s poročanjem s Krima, ki si ga je Rusija priključila leta 2014, in iz Mariupola, ki je bil kmalu po začetku ruske invazije Ukrajine tako rekoč porušen do tal.

Ruska zvezna varnostna služba (FSB) je Roščino pred izginotjem enkrat sicer že pridržala, in sicer sredi marca 2022 v mestu Berdjansk v Zaporožju, ki je pod rusko okupacijo že od 27. septembra 2022. Izpustili so jo po desetih dneh.